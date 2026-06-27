🎙️ Et si les stars NBA étaient des personnages de The Wire

C'est l'heure de répondre à toutes les questions NBA qui vous empêchent de dormir la nuit. Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre.

🎙️ Et si les stars NBA étaient des personnages de The Wire

Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à VOS questions. Pour l'occasion, ils font des parallèles entre la série The Wire et la NBA, abordent la question de la fatigue pour les Spurs, donnent les jeux télés auxquels ils auraient le plus aimé participer et débattent de leurs logos d'équipes préférés.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

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