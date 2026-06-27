Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à VOS questions. Pour l'occasion, ils font des parallèles entre la série The Wire et la NBA, abordent la question de la fatigue pour les Spurs, donnent les jeux télés auxquels ils auraient le plus aimé participer et débattent de leurs logos d'équipes préférés.

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