Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à VOS questions et discutent de la place qu'aurait eu Allen Iverson dans la NBA actuelle, de l'évolution de Victor Wembanyama, du futur du basketball et de bien d'autres choses encore !

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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