🎙️ Faut-il trader De’Aaron Fox ?

C'est l'heure de répondre à toutes les questions NBA qui vous empêchent de dormir la nuit. Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre.

🎙️ Faut-il trader De’Aaron Fox ?

Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel et Shaï Mamou répondent aux questions de nos auditeurs et discutent de l'intérêt d'un trade de De'Aaron Fox. Ils se lancent aussi dans une preview de la Coupe du Monde de football.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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