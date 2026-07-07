LeBron James ne rencontrera aucune équipe candidate

Les franchises intéressées par LeBron James devront convaincre son agent, Rich Paul, puisque la star ne prévoit aucune réunion avant son choix.

La free agency de LeBron James suit un chemin bien particulier. Alors que de nombreuses équipes espèrent convaincre le quadruple MVP de les rejoindre, elles ne devraient jamais avoir l'occasion de lui présenter directement leur projet.

Selon Chris Haynes, c'est son agent Rich Paul qui gérera l'intégralité du processus.

Rich Paul mènera toutes les discussions

Invité de NBA TV, Chris Haynes a révélé que LeBron James ne comptait pas rencontrer les franchises intéressées au cours de cette free agency.

« À l'heure actuelle, il n'est pas prévu que LeBron participe à des réunions pour permettre aux équipes de lui présenter leur projet. Ce que l'on m'a dit, c'est que son agent, Rich Paul, fait tout le travail en coulisses. Il discute avec les équipes, puis transmet toutes les informations à LeBron James, qui prendra ensuite sa décision. »

Le journaliste a ajouté : « Il n'y aura donc pas de réunions, ni de présentations directement à LeBron. Il prendra sa décision en fonction des informations reçues de son agent, Rich Paul. »

Une décision toujours très attendue

LeBron James est désormais officiellement free agent après avoir annoncé aux Los Angeles Lakers qu'il poursuivrait sa carrière ailleurs.

Parmi les équipes les plus souvent citées figurent les Cleveland Cavaliers, les Golden State Warriors, le Miami Heat, les Philadelphia 76ers, les Denver Nuggets, les Minnesota Timberwolves ou encore les New York Knicks.

Selon Chris Haynes, toutes ces franchises devront donc convaincre Rich Paul avant d'espérer convaincre LeBron James lui-même.

À 41 ans et alors qu'il pourrait disputer la dernière saison de son immense carrière, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA semble avoir choisi une approche plus discrète, laissant son entourage filtrer les différentes possibilités avant de trancher.

L’erreur fatale des Lakers qui a poussé LeBron James à partir