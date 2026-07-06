LeBron James aurait été prêt à faire un effort financier pour rester aux Lakers, mais LA a commis une erreur dans son approche avec sa star.

Le départ de LeBron James des Los Angeles Lakers ne serait pas seulement lié à la volonté de la franchise de tourner la page. Selon Ramona Shelburne d'ESPN, les dirigeants californiens auraient également commis une erreur majeure dans leur approche de la superstar.

Le principal reproche ? Ne jamais lui avoir clairement expliqué leur projet avant la free agency.

Aucun plan présenté à LeBron

D'après ESPN, ni les Lakers ni le camp de LeBron James n'ont échangé la moindre proposition, formelle ou informelle, durant la semaine précédant l'ouverture de la free agency.

Surtout, les proches du quadruple MVP affirment que l'aspect financier n'était pas le principal obstacle.

LeBron James aurait même été prêt à accepter une baisse de salaire par rapport aux 52,6 millions de dollars qu'il touchait la saison précédente... à condition que les Lakers lui expliquent précisément comment cet argent économisé serait utilisé pour renforcer l'équipe.

Selon le média américain, cette discussion n'a jamais eu lieu.

Une rupture déjà consommée

Lorsque les Lakers ont finalement tenté de reprendre contact une semaine avant la free agency, il était déjà trop tard.

Rich Paul, l'agent de LeBron James, aurait indiqué que son client était alors « à mille pour cent » décidé à quitter la franchise.

Toujours selon ESPN, LeBron James n'a d'ailleurs jamais accepté de rencontrer les dirigeants, signe que la rupture était déjà consommée. Le média résume même la situation en expliquant que la star a « quitté les Lakers avant que les Lakers ne puissent la quitter ».

Les Lakers reconnaissent des erreurs

En interne, certains membres de l'organisation reconnaissent que la franchise n'a peut-être pas suffisamment valorisé les concessions réalisées par LeBron cette saison, notamment lorsqu'il a accepté de laisser davantage les clés de l'équipe à Luka Doncic et Austin Reaves.

« Honnêtement, je ne sais pas si nous avons assez reconnu les sacrifices qu'il a faits en acceptant de laisser les clés à Luka et AR cette saison », a confié un membre des Lakers à ESPN.

Reste à savoir si ce manque de reconnaissance et de clarté dans leur stratégie était vraiment une erreur ou une manière de s'assurer que LeBron ne reviendrait pas la saison prochaine, sans avoir à dire qu'ils ne voulaient plus de lui.

En tout cas, ces révélations illustrent le changement de cap amorcé à Los Angeles, où la franchise semble désormais construire son avenir autour de Luka Doncic, quitte à voir partir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.