LeBron James aux Cavaliers, le scénario qui prend de l’ampleur

D’après Marc Stein, un retour de LeBron James aux Cavaliers serait de plus en plus vu comme le scénario le plus probable en NBA.

Et si la dernière danse de LeBron James se jouait finalement là où tout a commencé ? Alors que plusieurs franchises espèrent toujours attirer le King, une tendance semble se dégager dans les coulisses de la NBA : un retour aux Cleveland Cavaliers serait désormais considéré comme le scénario le plus crédible.

Selon Marc Stein, il existe une “croyance grandissante” parmi les équipes en course pour signer LeBron James que l’option Cleveland est aujourd’hui “le scénario à battre”. Autrement dit, les Cavs ne sont peut-être pas officiellement favoris, mais ils seraient de plus en plus perçus comme la destination la plus logique par les autres prétendants.

L’idée a évidemment du sens sur le plan narratif. LeBron a été drafté par Cleveland en 2003, y a connu ses premières années de superstar, puis y est revenu pour offrir à la franchise le titre NBA 2016, le plus grand moment de son histoire. Finir sa carrière dans l’Ohio, sous le maillot des Cavs, aurait une dimension symbolique immense.

Sportivement, la question reste plus complexe. Cleveland possède déjà un groupe ambitieux, avec des joueurs établis et des objectifs élevés, mais l’arrivée de LeBron changerait forcément les équilibres. À 41 ans, il ne viendrait plus porter seul une franchise comme à ses grandes heures, mais il resterait une arme majeure, un créateur, un leader et une présence capable de peser sur une course au titre.

Rien n’est encore acté, et avec LeBron James, les feuilletons sont rarement linéaires. Mais après Golden State, Miami, Minnesota ou Philadelphie, c’est bien Cleveland qui semble reprendre de l’épaisseur dans les discussions.