Après avoir signé plusieurs recrues cet été, les Lakers auraient choisi de ne pas prolonger Rui Hachimura afin de poursuivre la construction de leur nouvel effectif.

Les Los Angeles Lakers continuent de remodeler leur effectif cet été. Après plusieurs recrues majeures en début de free agency, la franchise aurait désormais pris une décision concernant Rui Hachimura.

Selon Lakers All Day Everyday, les dirigeants ont informé l'ailier japonais qu'il ne serait pas conservé pour la saison prochaine.

Rui Hachimura ne reviendra pas

Rui Hachimura arrivait au terme du contrat de trois ans et 51 millions de dollars signé avec les Lakers. Désormais free agent non protégé, il devrait donc poursuivre sa carrière ailleurs.

Lors de la saison régulière 2025-2026, le Japonais a disputé 68 rencontres pour des moyennes de 11,5 points, 3,3 rebonds et 0,8 passe décisive.

Il s'était en revanche montré particulièrement précieux durant les playoffs, avec 17,5 points et 4 rebonds de moyenne, tout en tournant à 54,9 % au tir et 56,9 % à trois points en près de 39 minutes par match.

Les Lakers poursuivent leur chantier

Cette décision s'inscrit dans une intersaison particulièrement mouvementée pour les Lakers, désormais entièrement construits autour de Luka Doncic.

La franchise a notamment prolongé Austin Reaves, recruté Walker Kessler via un sign-and-trade, ainsi que Quentin Grimes, Collin Sexton et Sandro Mamukelashvili.

Selon The Stein Line, les dirigeants souhaitent encore renforcer leur effectif avec un ailier à vocation défensive et un pivot supplémentaire après le départ de Deandre Ayton. Jonathan Kuminga figure parmi les pistes évoquées pour renforcer les ailes, tandis que Jonas Valanciunas et Kevon Looney font partie des profils cités pour apporter de la profondeur dans la raquette.

Deux prétendants pour Rui Hachimura