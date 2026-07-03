Deux prétendants pour Rui Hachimura

Golden State et Minnesota seraient passés à l'offensive pour Rui Hachimura. Les Lakers pourraient désormais avoir bien du mal à conserver leur ailier japonais.

L'avenir de Rui Hachimura aux Los Angeles Lakers semble de plus en plus incertain. Alors que la franchise californienne a remodelé son effectif autour de Luka Doncic et Austin Reaves avec les arrivées de 4 nouveaux joueurs, deux équipes se seraient déjà positionnées pour tenter de récupérer l'ailier japonais : les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves.

Selon Jake Fischer, les deux franchises ont manifesté leur intérêt pour Hachimura, considéré comme le meilleur ailier encore disponible sur le marché de la free agency.

L'intérêt est logique au regard de la saison réalisée par le Japonais. Très performant lors des derniers playoffs, Hachimura a compilé 17,5 points et 4 rebonds de moyenne, tout en affichant 54,9 % de réussite au tir et un impressionnant 56,9 % à trois points. Des chiffres qui confirment sa progression et son statut de joueur capable d'apporter immédiatement à une équipe ambitieuse.

Golden State verrait en lui une alternative crédible si la piste menant à LeBron James venait à échouer. Son profil d'ailier polyvalent, capable d'écarter le jeu et de défendre sur plusieurs postes, s'intégrerait naturellement au système des Warriors sans nécessiter un investissement financier comparable à celui de la superstar des Lakers.

Les Lakers ont-ils vraiment progressé... ou se sont-ils enfermés ?

Minnesota serait également très intéressé. Aux côtés d'Anthony Edwards et de LaMelo Ball, Hachimura pourrait devenir une troisième ou quatrième option offensive particulièrement efficace tout en apportant de la taille et de la polyvalence sur les ailes.

Du côté des Lakers, le dossier reste flou. Selon ESPN, plusieurs dirigeants de la ligue s'interrogent sur la stratégie de Los Angeles. La franchise pourrait préparer un échange ou chercher à libérer de la masse salariale afin de pouvoir conserver Hachimura, dont les prétentions seraient estimées autour de 15 millions de dollars par saison.

L'arrivée de Sandro Mamukelashvili pour quatre ans et 52 millions de dollars pourrait d'ailleurs être interprétée comme une assurance en cas de départ de leur ailier titulaire.

Après avoir profondément remanié leur effectif ces derniers jours, les Lakers doivent désormais trancher un nouveau dossier important. Rui Hachimura fait toujours partie des priorités du marché, et les Warriors comme les Timberwolves semblent prêts à passer à l'action si Los Angeles ne parvient pas à le conserver.