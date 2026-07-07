Les Golden State Warriors continuent d'attendre la décision de LeBron James, mais la franchise prépare déjà une solution de repli. Selon Anthony Slater d'ESPN, DeMar DeRozan figure parmi les principales options envisagées si le quadruple MVP ne rejoint finalement pas la Baie.

Invité de SportsCenter, Anthony Slater a expliqué que les Warriors devraient rapidement se pencher sur le dossier DeMar DeRozan en cas d'échec dans leur tentative de recruter LeBron James.

« Les Warriors, de ce que j'ai entendu, sont une équipe qui va se pencher sur son cas dans les prochains jours, surtout s'ils n'obtiennent pas LeBron James », a indiqué le journaliste d'ESPN.

Depuis l'annonce du départ de LeBron des Los Angeles Lakers, Golden State fait partie des franchises régulièrement citées parmi ses principaux prétendants. Mais selon Slater, les Warriors ne seraient pas convaincus d'occuper la première place dans cette course.

DeMar DeRozan est désormais libre après avoir été coupé par les Sacramento Kings.

À bientôt 37 ans, le sextuple All-Star reste un scoreur fiable, comme en témoignent ses moyennes de 18,4 points, 4,1 passes décisives et 2,9 rebonds la saison dernière.

Toujours selon Slater, son profil s'intégrerait naturellement aux côtés de Stephen Curry. L'attention défensive générée par le meneur des Warriors pourrait offrir davantage d'espaces à DeRozan, spécialiste du jeu à mi-distance et des attaques vers le cercle.

En revanche, les Los Angeles Lakers ne seraient pas considérés comme une destination crédible pour l'ancien joueur des Bulls et des Spurs.

Golden State devrait donc patienter jusqu'à la décision de LeBron James avant de déterminer si DeRozan devient sa priorité sur le marché.