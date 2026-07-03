L'agent de LeBron James révèle que les Knicks étaient sa destination favorite... avant leur sacre NBA.

LeBron James a bien failli prendre la direction de New York. Selon son agent Rich Paul, les Knicks représentaient même sa destination privilégiée... jusqu'à leur sacre NBA.

Dans le podcast Game Over, Rich Paul a expliqué que le titre remporté par les Knicks a complètement changé la donne dans la réflexion de son client.

Le titre a tout changé

« Si les Knicks n'avaient pas gagné le titre, il n'y aurait pas de paperboard », a expliqué Rich Paul, en référence au tableau sur lequel il a écrit toutes les possibilités pour son client. « Il irait aux Knicks. »

Rich Paul on LeBron James to the Knicks 😳 “If the Knicks hadn’t won, there would be no board. He’d be going to the Knicks…. Jalen Brunson would literally have to pick up the phone and say ‘hey man, there’s no issue with me.’ They (Knicks) have checked in.” (Via Game Over) https://t.co/iFyuJgEBt8 pic.twitter.com/hpy1PnVU1Q — Heat Central (@TheHeatCentral) July 3, 2026

L'agent de LeBron James a expliqué que la situation est différente maintenant que New York est champion. L'arrivée de la superstar bouleverserait forcément l'équilibre de l'équipe construit autour de Jalen Brunson, MVP des Finales.

« Quand LeBron vient dans ton équipe - et peu importe si tu viens juste de remporter le titre, peu importe si tu es le meilleur joueur -, tout change. Sa valeur et ce qu'il apporte changent tout. Mike Brown le sait. (...)

Jalen Brunson devrait littéralement décrocher son téléphone et dire : "Hé, il n'y a aucun problème pour moi." Ils ont pris des nouvelles. »

Rich Paul n'a effectivement pas tort. La présence de LeBron James transforme toujours profondément une franchise, bien au-delà de l'aspect purement sportif.

Les Knicks restent dans la course

Ces déclarations interviennent quelques heures après les révélations de Jake Fischer, qui indiquait que les Knicks faisaient partie des équipes ayant manifesté leur intérêt depuis le départ de LeBron James des Los Angeles Lakers.

Rich Paul a confirmé que les dirigeants new-yorkais avaient bien pris contact afin d'évaluer la situation, tout en précisant qu'ils souhaitaient respecter ce que la franchise a construit autour de Brunson.

LeBron James est désormais libre de s'engager où il le souhaite, avec plusieurs prétendants annoncés, parmi lesquels les Warriors, le Heat, les Cavaliers, les Sixers... et donc toujours les Knicks, même si leur récent titre semble avoir rendu ce scénario moins évident.

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