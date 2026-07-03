Les Warriors finalement plus favoris pour LeBron ?

Les Warriors rêvent toujours de LeBron James, mais selon Shams Charania, Golden State ne serait pas en pole position sans Anthony Davis.

Depuis plusieurs jours, l’idée d’une arrivée de LeBron James aux Golden State Warriors faisait beaucoup parler. Avec Stephen Curry, Draymond Green et potentiellement Anthony Davis, la franchise californienne semblait rêver d’un dernier grand coup pour construire une superteam capable de jouer le titre dès la saison prochaine.

Mais à en croire Shams Charania, Golden State ne serait finalement pas forcément l’option la plus chaude dans l’esprit du King. Le journaliste d’ESPN a expliqué que la situation avait beaucoup évolué ces derniers jours, notamment avec le trade de Jaylen Brown aux Philadelphia Sixers. Une arrivée qui change forcément la perception du projet de Philadelphie, désormais susceptible d’intéresser LeBron James.

« Beaucoup de choses ont changé. Il y a de la fluidité dans tout ça. Il y a quelques jours, les Sixers n’avaient pas Jaylen Brown, maintenant ils l’ont. Ils doivent maintenant être sur le radar de LeBron James. Les Cavs et le Heat sont aussi deux équipes qu’il connaît très bien », a expliqué Shams Charania.

LeBron James veut un contender, quel que soit le prix ?

Du côté des Warriors, le plan initial semblait clair : essayer de réunir Draymond Green, Stephen Curry et LeBron James dans une équipe construite pour gagner tout de suite. Mais selon Shams, il manquerait encore une pièce essentielle pour vraiment placer Golden State tout en haut de la liste : Anthony Davis.

L’idée serait de faire venir LeBron et AD comme un package, ou au moins de convaincre James que Davis peut l’accompagner dans cette dernière grande aventure. Sans cela, les Warriors ne seraient pas vus comme les grands favoris.

« Les Warriors sont arrivés en free agency avec un grand plan autour de Draymond, Steph et LeBron. Mais le gros domino pour eux, c’est d’essayer d’obtenir un joueur comme Anthony Davis afin de faire venir LeBron et AD ensemble. Sans ça, ils ne sont pas vraiment considérés comme tout en haut de cette liste », a ajouté Charania.

Autrement dit, Golden State reste bien dans le paysage, mais pas forcément en pole position. Les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat ont l’avantage d’être des destinations familières pour LeBron James, tandis que les Sixers peuvent désormais vendre un projet très agressif autour de Jaylen Brown.

Pour les Warriors, tout pourrait donc dépendre de leur capacité à frapper très fort sur le marché. Faire venir LeBron est déjà un chantier immense. Mais si la vraie clé s’appelle Anthony Davis, la route vers ce fantasme californien paraît encore plus compliquée que prévu.