Les Knicks galèrent à trouver un remplaçant à Mitchell Robinson

Les Knicks ont du mal à trouver un remplaçant digne de ce nom à Mitchell Robinson, parti à Boston.

Les New York Knicks multiplient les pistes pour renforcer leur raquette après le départ de Mitchell Robinson. Selon les informations de Chris Haynes, la franchise new-yorkaise tente avec insistance de récupérer Yves Missi, mais se heurte pour l'instant à une fin de non-recevoir de la part des New Orleans Pelicans.

D'après Chris Haynes, les Knicks ont formulé plusieurs offres ces derniers jours afin de convaincre NOLA de céder le jeune pivot camerounais. Toutes ont été rejetées. Le message envoyé par les Pelicans est limpide : Missi est considéré comme un élément majeur du projet et n'est tout simplement pas disponible sur le marché.

Les Pelicans ferment totalement la porte

À seulement 22 ans, Yves Missi possède un profil particulièrement recherché en NBA moderne. Protecteur de cercle, excellent rebondeur offensif et sous contrat à un tarif très abordable, il représenterait un successeur naturel à Mitchell Robinson dans la rotation des Knicks. C'est justement ce qui pousse les Pelicans à fermer la porte, malgré l'insistance de New York.

Cette impasse oblige désormais les Knicks à explorer d'autres solutions pour renforcer leur secteur intérieur. Après avoir perdu Robinson, les champions NBA cherchent toujours un pivot capable d'apporter de la protection de cercle et de l'impact physique derrière Karl-Anthony Towns. Reste à savoir s'ils reviendront une nouvelle fois à la charge pour Missi ou s'ils se tourneront définitivement vers une autre cible. Il faut par ailleurs noter qu’ils ont perdu Ariel Hukporti, troisième intérieur de leur rotation, parti à Philadelphie.