LeBron James, les Wolves passent à la vitesse supérieure

Les Minnesota Timberwolves ont décidé d'accélérer pour s'attacher les services de LeBron James, agent libre, cet été.

LeBron James attise les convoitises. Depuis sa décision de quitter les Los Angeles Lakers, l'ailier de 41 ans dispose de l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Courtisé par de nombreux cadors, le King se trouve à l'écoute de tous les projets ambitieux.

Dans la liste des options étudiées par LBJ, on retrouve logiquement les Minnesota Timberwolves. Et de son côté, le journaliste de The Athletic Jon Krawczynski assure que les Wolves passent à la vitesse supérieure sur ce dossier !

Confiante, la direction de Minnesota pense avoir un coup à jouer pour signer James. Surtout, les Timberwolves pensent lui offrir la meilleure situation ! Ils lui présentent un projet avec Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Avec un objectif clair : le premier titre NBA de l'histoire des Wolves.

Pour Minnesota, cet argument est important car un sacre du natif d'Akron avec cette équipe pourrait lui permettre de solidifier, encore un peu plus, sa légende. Sur le papier, les Wolves ont clairement des atouts sportifs à faire valoir.

En revanche, LeBron James peut-il vraiment être séduit par l'idée de passer une année à Minnesota ? A lui de trancher...

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