Khris Middleton à Washington dans un trade à… 6 équipes

Les Wizards viennent d’ajouter un nouveau vétéran pour clarifier leurs objectifs : Khris Middleton, de retour à Washington.

Les contours de plusieurs de ces transferts étaient déjà connus depuis plusieurs jours. Mais la NBA adore les montages complexes : ce mardi, tous ces mouvements ont finalement été regroupés dans un gigantesque échange à... six équipes. Au milieu de ce puzzle se trouve Khris Middleton, qui effectue son retour aux Washington Wizards.

D'après Shams Charania, l'ailier de 34 ans s'engage pour trois ans et 17,6 millions de dollars avec Washington via un sign-and-trade conclu avec les Dallas Mavericks. Cette signature est intégrée à un échange impliquant également les Detroit Pistons, les Memphis Grizzlies, les Los Angeles Clippers et les Milwaukee Bucks.

Middleton retrouve une franchise qu'il connaît bien

Après un bref passage à Dallas, où il avait atterri dans le cadre du transfert d'Anthony Davis avant la trade deadline de février, Middleton revient donc à Washington. Les deux parties avaient rapidement manifesté un intérêt mutuel pour des retrouvailles, les Wizards ayant apprécié l'impact du vétéran dans le vestiaire malgré son court passage.

La saison dernière, le triple All-Star a compilé 10,2 points, 3,7 rebonds et 2,8 passes de moyenne en 63 rencontres. Champion NBA avec Milwaukee en 2021, il apportera une expérience précieuse à un effectif qui cherche désormais à franchir un cap.

Un immense puzzle administratif

La véritable curiosité de cette opération est surtout sa structure. Plusieurs des échanges qui composent ce deal avaient déjà été annoncés et validés verbalement ces derniers jours. La NBA les a simplement réunis dans une seule transaction à six franchises afin de satisfaire les contraintes salariales et administratives des différentes équipes.

Parmi les principaux mouvements intégrés à ce méga-trade :

D'Angelo Russell rejoint Memphis, tandis que Washington envoie également plusieurs choix du second tour de Draft.

rejoint Memphis, tandis que Washington envoie également plusieurs choix du second tour de Draft. John Collins rejoint Detroit.

rejoint Detroit. Caris LeVert est transféré à Milwaukee contre Taurean Prince et Gary Harris, qui porteront le maillot de Detroit

est transféré à Milwaukee contre et Marcus Sasser prend la direction de Dallas.

prend la direction de Dallas. Isaiah Stewart rejoint les Grizzlies.

rejoint les Grizzlies. Santi Aldama est transféré aux Mavericks.

est transféré aux Mavericks. AJ Johnson rejoint lui aussi Memphis avec plusieurs choix de Draft.

Au final, ce "trade à six équipes" ressemble davantage à un gigantesque assemblage de transactions déjà connues qu'à un échange négocié d'un seul bloc. Il permet néanmoins à Washington de récupérer Khris Middleton, qui viendra apporter son vécu de champion à un effectif renforcé ces derniers mois autour de Trae Young, Anthony Davis et Deandre Ayton.