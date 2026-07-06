Patrick Ewing de retour en NBA

La légende des Knicks devient assistant de Brian Keefe à Washington. Patrick Ewing accompagnera Anthony Davis, Trae Young et le n°1 de la Draft AJ Dybantsa dans le nouveau projet des Wizards.

Patrick Ewing effectue son retour sur un banc NBA. La légende des New York Knicks a trouvé un accord pour devenir assistant de Brian Keefe au sein du staff des Washington Wizards, selon ESPN.

Après avoir occupé un rôle d'ambassadeur des Knicks ces dernières années, Ewing retrouve ainsi le terrain et met son immense expérience au service d'une franchise en pleine reconstruction. Les Wizards espèrent notamment que son aura et sa capacité à transmettre seront précieuses auprès de leurs deux vétérans, Anthony Davis et Trae Young, mais aussi de leur jeune génération emmenée par le premier choix de la Draft 2026, AJ Dybantsa.

Cette nomination marque un nouveau chapitre dans la carrière d'entraîneur de l'ancien pivot. Avant son passage comme head coach de Georgetown entre 2017 et 2023, Ewing avait déjà occupé des postes d'assistant aux Wizards, au Magic, aux Hornets et aux Rockets. Son aventure universitaire s'était notamment illustrée par un titre surprise au tournoi de la Big East en 2021, avant une fin de parcours plus compliquée.

Washington continue par ailleurs de renforcer son staff. Selon ESPN, Steve Clifford rejoindra également la franchise dans un rôle de conseiller. Les deux hommes se connaissent parfaitement pour avoir travaillé ensemble à Orlando entre 2007 et 2012, puis à Charlotte de 2013 à 2017.

Pour les Wizards, l'arrivée d'Ewing dépasse largement l'aspect tactique. Figure emblématique de la NBA, Hall of Famer et l'un des meilleurs pivots de l'histoire, il apportera un leadership et une crédibilité immédiats à un groupe qui cherche à accélérer sa progression après avoir bâti un nouveau projet autour d'Anthony Davis, Trae Young et AJ Dybantsa.

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