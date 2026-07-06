Les Cavaliers envisageraient plusieurs départs pour se donner les moyens de faire revenir LeBron James, avec Bronny en bonus.

Les Cleveland Cavaliers continuent de croire au retour de LeBron James. Mais avant de pouvoir concrétiser ce scénario, la franchise devrait d'abord alléger sa masse salariale et le nombre de joueurs dans le roster.

Selon Joe Vardon de The Athletic, deux vétérans sont particulièrement à surveiller dans cette optique : Max Strus et Dennis Schroder.

Strus et Schroder sur la sellette

Les Cavaliers disposent actuellement de la masse salariale la plus élevée de la NBA et évoluent au-dessus du second apron, ce qui limite fortement leurs possibilités de recrutement.

D'après Joe Vardon, transférer Max Strus permettrait notamment à Cleveland de retrouver suffisamment de flexibilité pour proposer à LeBron James la mid-level exception non taxée plutôt qu'un simple contrat minimum.

Dennis Schroder pourrait lui aussi être concerné, la ligue s'attendant à ce que les Cavaliers explorent un transfert, voire une résiliation avec étalement de son contrat ("waive-and-stretch"), afin de créer davantage de marge.

Bronny pourrait suivre son père

Un autre élément entre également en ligne de compte : Bronny James.

Selon Joe Vardon, si LeBron James choisissait Cleveland, les Cavaliers pourraient également tenter de récupérer son fils. Pour cela, les Los Angeles Lakers devraient toutefois d'abord couper Bronny James, dont le contrat est désormais entièrement garanti.

« Si LeBron venait ici, il y aurait un intérêt pour Bronny, dont le contrat est garanti. Ils pourraient ensuite le signer au minimum si c'était la solution privilégiée. Au passage, les Lakers devraient d'abord le couper puisque son contrat est entièrement garanti », explique le journaliste.

À ce stade, le retour de LeBron James à Cleveland reste l'un des scénarios les plus évoqués depuis son départ des Lakers. Reste désormais à savoir si les Cavaliers accepteront de sacrifier une partie de leur profondeur d'effectif pour tenter de réunir à nouveau le quadruple MVP avec son équipe d'origine... et son fils.

LeBron James aux Cavaliers, le scénario qui prend de l’ampleur