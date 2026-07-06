DeMar DeRozan coupé, des contenders sur le coup ?

DeMar DeRozan est libre et va pouvoir tenter un dernier chapitre digne de ce nom en NBA après avoir été coupé par les Kings.

DeMar DeRozan est officiellement libre. Selon Shams Charania, les Sacramento Kings ont décidé de couper leur ailier, une décision prise en accord avec le joueur après que les deux parties ont exploré plusieurs pistes de transfert.

Le sextuple All-Star devient ainsi l'un des plus gros noms encore disponibles sur le marché. Sacramento cherchait depuis plusieurs semaines une solution pour tourner la page, mais aucun échange n'a pu être trouvé. Les deux camps ont finalement opté pour une séparation à l'amiable.

Just in: The Sacramento Kings are waiving DeMar DeRozan, making the six-time All-Star one of the top free agents, sources tell ESPN. The sides worked collaboratively on this resolution after exploring trade routes. — Shams Charania (@ShamsCharania)

Un renfort de choix pour un prétendant au titre ?

À bientôt 37 ans, DeMar DeRozan reste un scoreur particulièrement fiable. Malgré son âge, il sort encore d'une saison à plus de 20 points de moyenne et conserve une capacité à créer son tir qui devrait séduire de nombreuses équipes ambitieuses.

Libéré de son contrat, l'ancien joueur des Raptors, des Spurs, des Bulls et des Kings devrait désormais privilégier un projet sportif lui offrant une véritable chance de jouer le titre. Plusieurs contenders pourraient rapidement se positionner pour attirer un vétéran de son calibre, désormais disponible sans avoir à monter un échange. Enfin le moment de jouer à Los Angeles, chez lui ?

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