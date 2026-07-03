Le Français Rayan Rupert poursuivra sa carrière NBA avec les Sixers, qui lui ont offert un contrat two-way.

Rayan Rupert reste en NBA. Après des passages aux Portland Trail Blazers puis aux Memphis Grizzlies, l'arrière français va rejoindre les Philadelphia 76ers.

Selon Shams Charania d'ESPN, Rupert s'est mis d'accord avec la franchise de Pennsylvanie sur un contrat two-way, qui lui permettra d'alterner entre l'effectif NBA et la G League.

Un nouveau départ à Philadelphie

Sélectionné au deuxième tour de la Draft 2023, Rayan Rupert n'a jamais réussi à s'installer durablement dans une rotation NBA, malgré des qualités physiques qui continuent de séduire les recruteurs.

Le Français, qui mesure 2,01 m avec une envergure de 2,21 m, a disputé 155 matches NBA en trois saisons entre Portland et Memphis.

La saison dernière, il a partagé son exercice entre les deux franchises, disputant 64 rencontres de saison régulière pour des moyennes de 5,2 points, 2,9 rebonds et 1,1 passe décisive.

Une fin de saison encourageante

Rupert a toutefois profité des nombreuses absences chez les Grizzlies en fin de saison pour montrer davantage son potentiel et se faire remarquer.

Sur ses 16 derniers matches avec Memphis, il a affiché des moyennes de 12,2 points, 6,4 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,6 interception en plus de 30 minutes par rencontre.

Les Sixers espèrent désormais que ce pari à faible risque leur permettra de développer un joueur dont le profil défensif et les qualités athlétiques restent particulièrement prometteurs.

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