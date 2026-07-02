Anfernee Simons arrive, les Sixers ne s’arrêtent plus

Les Philadelphie Sixers poursuivent leur intersaison particulièrement ambitieuse. Quelques heures après avoir frappé un grand coup en récupérant Jaylen Brown, la franchise de Pennsylvanie s'offre désormais un renfort de poids pour sa rotation extérieure avec la signature d'Anfernee Simons.

Selon Shams Charania d'ESPN, le guard de 27 ans s'est engagé pour deux saisons et 12,3 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième année. Toujours selon ESPN, Simons a privilégié Philadelphie à plusieurs autres prétendants, convaincu que son profil correspond parfaitement au nouvel effectif des Sixers.

Jaylen Brown ne voulait pas quitter Boston

Excellent créateur de points, capable de prendre feu derrière l'arc comme de se fabriquer son propre tir, Anfernee Simons apportera une menace offensive supplémentaire à une équipe qui ne manque déjà pas de talent. Son arrivée pourrait notamment permettre aux Sixers de disposer d'un véritable scoreur en sortie de banc, un rôle dans lequel il devrait avoir davantage de liberté.

Passé par Boston la saison dernière, Anfernee Simons n'avait jamais vraiment eu l'occasion de montrer toute l'étendue de ses qualités dans un effectif particulièrement dense. Philadelphie lui offre cette fois un contexte différent, avec la possibilité de retrouver un rôle offensif important au sein d'une rotation qui s'annonce particulièrement redoutable.

Après le recrutement de Jaylen Brown, cette signature confirme en tout cas une tendance : les Philadelphia Sixers comptent bien profiter de cet été pour remodeler en profondeur leur effectif et s'imposer comme l'un des principaux prétendants de la Conférence Est.