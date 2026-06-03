Deux anciens des Cavs ne croit pas à un retour de LeBron à Cleveland

Mais que va faire LeBron James ? C’est l’une des grandes questions de l’intersaison. Une retraite du King paraît désormais complètement écartée, même si certains n’exclut pas qu’il annonce finalement la fin de sa carrière. Ça reste tout de même une hypothèse peu probable et le joueur de 41 ans va donc entamer ce qui sera sans doute le tout dernier chapitre de sa légende. Mais alors où ? Il sera Free Agent et les rumeurs vont bon train sur la prochaine destination de James, si jamais il venait seulement à quitter les Los Angeles Lakers.

Un troisième et dernier passage aux Cleveland Cavaliers fait partie des scénarios souvent avancés par les journalistes mais il est parfois difficile de lire s’il s’agit d’un simple fantasme d’insiders qui jouent aux devinettes ou si c’est une possibilité crédible. Darius Garland et Lonzo Ball, qui ont tous les deux passé du temp dans l’Ohio, n’y croit pas du tout.

« Il y a un grand soleil à Los Angeles alors qu’il fait 4 degrés à Cleveland en ce moment », rappelle l’actuel meneur des Clippers. « Sa famille est là depuis des années… c’est dur de juste rentrer à Cleveland », estime également Ball. Si c’est juste pour une saison, LeBron James aurait très bien pu vivre éloigné des siens pendant quelques mois. Les Cavs viennent de sortir en finales de Conférence mais ils n’ont pas l’espace sous le Cap pour lui proposer un salaire supérieur au minimum à l’heure actuelle.

La franchise pourrait toujours mettre en place quelques trades pour essayer de libérer de la masse sous le Cap afin de proposer au moins 15 millions l’année à James. Il aurait alors sa tournée d’adieu là où tout a commencé.

LeBron James n’est plus la priorité n°1 des Lakers