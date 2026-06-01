Alors que l'avenir de LeBron James reste flou, les Lakers auraient déjà identifié leur priorité absolue : conserver Austin Reaves.

L'avenir de LeBron James continue d'alimenter les discussions à Los Angeles. Pourtant, selon un observateur proche des Lakers, la priorité de la franchise cet été pourrait bien être ailleurs. D'après le journaliste Jovan Buha, les dirigeants des Lakers accorderaient aujourd'hui davantage d'importance au dossier Austin Reaves qu'à celui de LeBron.

Une déclaration qui en dit long sur la direction prise par la franchise autour de Luka Doncic.

« Il y a deux grandes différences entre LeBron et Reaves actuellement. D'abord, LeBron est une solution à court terme. Reaves est considéré par la franchise comme une pierre angulaire à long terme. Si le choix est entre payer Reaves 40 millions de dollars par an pendant cinq ans ou LeBron 40 millions sur une saison, ils vont privilégier le contrat à long terme », a expliqué Buha.

« Reaves est davantage une priorité pour les Lakers que LeBron. C'est tout simplement un fait. »

Le nouveau projet des Lakers se dessine

L'arrivée de Luka Doncic a profondément modifié la trajectoire de la franchise.

Si LeBron reste une figure centrale du vestiaire et l'un des plus grands joueurs de l'histoire, il fêtera ses 42 ans la saison prochaine et son avenir demeure incertain.

À l'inverse, Austin Reaves entre dans les meilleures années de sa carrière.

À 27 ans, l'arrière vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec 22,9 points, 5,5 passes décisives et 4,6 rebonds de moyenne, tout en assumant un rôle offensif de plus en plus important aux côtés de Doncic.

Un marché qui inquiète Los Angeles

Selon Buha, la différence majeure réside également dans le rapport de force.

« La seconde (différence), c’est que Reaves aura un marché. Le truc avec LeBron, s’il veut aller à Chicago ou Brooklyn par exemple (ce n’est pas ce que je prévois), c’est que toutes ces équipes qui le voudront n’auront à offrir que quelque chose entre le minimum veteran et exception mid-lever.

Donc LeBron ne pourra pas utiliser le marché contre les Lakers de la même manière que pourra le faire Reaves. Reaves peut aller chercher une offre de contrat monstre de Chicago ou Brooklyn et mettre la pression aux Lakers en disant ‘’Ils sont prêts à me payer 40 millions par ans’’. »

Tout cela est évidemment lié à l’âge et à la valeur à long terme. Contractuellement, alors que LeBron James arrive en fin de contrat cet été, Reaves possède une player option à 14,5 millions de dollars pour 2026-27. Mais tout indique évidemment qu'il devrait la refuser pour tester la free agency.

Dans ce contexte, les Lakers semblent déterminés à sécuriser l'un des visages de leur futur, même si cela signifie placer, pour la première fois depuis longtemps, un dossier devant celui de LeBron James.

Luka Doncic a prévenu les Lakers pour Austin Reaves