Deux titres de meilleur défenseur NBA tous les ans ? Jalen Williams milite pour

Traditionnellement, le titre de meilleur défenseur récompense rarement un arrière ou un meneur. Marcus Smart, récompensé en 2022, 26 ans après Gary Payton, est une anomalie. Même les ailiers n'ont pas, dans un passé récent (à l'exception de Kawhi Leonard en 2015 et 2016) souvent eu l'honneur de recevoir le DPoY. Et si la NBA écoutait certains de ses joueurs, qui réclament deux trophées distincts, entre les défenseurs intérieurs et ceux qui opèrent davantage au large ? Jalen Williams, le joueur d'OKC, fait partie de ceux-là, comme il l'a expliqué dans le podcast "The Young Man and the Three".

"Je pense qu'il devrait y avoir trois All-Defensive Teams et deux meilleurs défenseurs. Ce que je vais dire n'est pas contre les intérieurs. Tous les big men récompensés l'ont mérité. Rudy Gobert, Jaren Jackson... Mais pour certains joueurs, la défense se fait différemment. On peut être un bon défenseur sans être en tête du classement des interceptions par match. Herb Jones n'est pas n°1 aux interceptions, mais si vous demandez à tout le monde en NBA, il sera dans le top 5. Il faudrait un intérieur et un arrière récompensés à chaque fois. Les arrières ne protègent pas le cercle et les grands ne doivent pas gérer des pin downs".

D'accord avec Jalen Williams ?