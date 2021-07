Le but ultime de Devin Booker n’est pas de gagner le titre NBA

S’il est pour l’instant concentré sur les finales NBA 2021, Devin Booker sait qu’une échéance encore plus grande à ses yeux l’attend ensuite.

Devin Booker n’est plus qu’à trois victoires d’atteindre la postérité. Plus qu’à trois petites victoires d’un titre. Une bague qui fait office de validation pour les superstars de la ligue. Mais même s’il est évidemment pleinement concentré sur les finales NBA 2021, l’arrière des Phoenix Suns garde un objectif encore plus important à ses yeux : décrocher une médaille d’Or aux Jeux Olympiques.

« C’est l’un de mes buts dans la vie. J’ai toujours dit que c’était le tournoi de basket le plus prestigieux », assure-t-il en faisant référence à la compétition Olympique. « Le fait de représenter son pays donne encore une autre dimension à l’événement. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus fort que de gagner une médaille d’Or Olympique. »

Luka Doncic avait tenu des propos similaires récemment. Mais c’est presque encore plus bluffant venant de la part de Devin Booker, un joueur américain. Team USA roule généralement sur les tournois internationaux et les athlètes n’ont pas toujours le même attachement à leur équipe nationale. Mais ce n’est pas le cas de Booker, décidément très impliqué.

« [Si les finales vont au bout des 7 matches] Je prendrai le premier avion pour Tokyo dès que c’est fini. Je serai là. Même s’il est évident que ce n’est pas ma principale préoccupation pour l’instant. J’ai déjà appelé Gregg Popovich [le coach de Team USA] et Jerry Colangelo [le Président]. Je leur ai dit que je les rejoindrai bientôt. »

Avec ses qualités athlétiques, sa vivacité, son engagement, ses capacités en un-contre-un et son adresse à mi-distance, Devin Booker pourrait être redoutable dans le jeu FIBA. Un peu comme son glorieux modèle Kobe Bryant. Il peut continuer à suivre ses traces en essayant d’aller chercher une breloque.

