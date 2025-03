Une chose semble sûre du côté de Phoenix. L'avenir passera par une reconstruction autour de Devin Booker. On sait déjà que Kevin Durant a de grandes chances d'être tradé à l'intersaison, vraisemblablement vers une franchise qu'il aura placée dans sa shortlist. On sait aussi que Bradley Beal sera toujours sous contrat et toujours en contrôle de la situation grâce à sa clause pour bloquer tout trade avec lequel il ne serait pas d'accord. Mais avec la perspective de repartir de zéro ou presque, Devin Booker a-t-il seulement envie de poursuivre l'aventure avec les Suns et pourquoi ne réclamerait-il pas, lui aussi, son trade ?

D'après Brian Windhorst d'ESPN, l'arrière All-Star ne veut pas partir et semble d'accord avec l'idée de redevenir la figure de proue d'une équipe qui ira dans une autre direction. Le front office a déjà indiqué à Booker qu'il le considérait comme intouchable et les deux parties n'ont visiblement pas envie de se séparer. Ce qui fait planer une autre interrogation, celle concernant l'avenir de Mike Budenholzer, le head coach.

Si Booker a son mot à dire...

Booker et "Bud" n'ont pas particulièrement l'air complices et l'ancien entraîneur des Hawks et des Bucks lui aurait même récemment demandé d'être "moins vocal" récemment, ce qui aurait passablement choqué l'intéressé, à en croire Chris Haynes de Yahoo Sports... Si Devin Booker est intouchable et a son mot à dire, il faudra surveiller la possibilité d'une fin prématurée de l'ère Budenholzer. On a pu voir avec Monty Williams à Detroit que des dirigeants sont aujourd'hui capable de faire machine arrière, même si le coach en question s'est vu offrir un pont d'or.

Au début de la saison prochaine, Booker aura 29 ans et toujours une seule franchise sur son CV si cette tendance se confirme. Est-il la bonne personne autour de laquelle reconstruire et, surtout, les Suns ont-ils réellement le choix ? Quatre ans après leur participation aux Finales NBA, avec de vraies promesses pour la suite, la fenêtre semble malheureusement s'être refermée pour eux.

