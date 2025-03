Kevin Durant ne sera plus un joueur des Phoenix Suns la saison prochaine, sauf si la franchise fait un énorme run en playoffs. Autant dire que c'est plié, puisqu'à cette heure les Suns sont totalement dysfonctionnels et ont quatre longueurs de retard sur... la dernière place pour le play-in. A 36 ans (il en aura 37 en septembre), "KD" aborde déjà le dernier chapitre de sa brillante carrière, autour de laquelle subsistent des frustrations et un goût d'inachevé.

Le choix - car il l'aura a priori - de sa prochaine destination, sera crucial et pourra l'aider à améliorer un héritage magnifique mais clivant. Alors voici cinq franchises vers lesquelles il pourrait se tourner pour finir en beauté.

Les Warriors, pour reprendre la dynastie

Kevin Durant ne semble pas avoir une envie farouche de remettre le couvert et la présence de Jimmy Butler complique les choses - pour ne pas dire les rend impossibles - d'un point de vue financier. En revanche, voir une superstar gagne deux titres avec une franchise, la quitter, jouer pour deux équipes différentes après, et y retourner pour gagner un titre, ce serait un accomplissement rarissime. Rien que pour ça, s'il y a la moindre opportunité de le faire, "KD" ne devrait pas hésiter.

Le Thunder, pour réécrire la fin de l'histoire

En fonction de ce que sera capable de réaliser OKC en playoffs, il faudra surveiller l'intersaison. En cas d'échec retentissant après avoir dominé l'Ouest, Sam Presti pourrait être tenté d'utiliser ses joueurs à forte valeur marchande et son arsenal de picks pour un joueur comme Kevin Durant. Mais KD voudra-t-il réécrire son histoire avec le Thunder, achevée sur ce qui a été - et est toujours - vécu comme une trahison par les fans locaux ? S'il revient à OKC et gagne un titre (ce qui ne semble pas impossible en tandem avec Shai Gilgeous-Alexander), l'image de Kevin Durant a de bonnes chances de changer. Toutes proportions gardées, ce pourrait être un move à la LeBron, lorsqu'il a fait son comeback à Cleveland quatre ans après The Decision.

Son refus des Warriors et son avenir, Kevin Durant balance ses vérités

Les Rockets, pour redevenir un alpha

Être le fer de lance d'une équipe assez jeune qu'il serait capable de sublimer par son expérience pourrait permettre à Kevin Durant de reverdir un peu. Houston, avec son coach exigeant, sa mentalité plutôt défensive et son effectif assez séduisant, pourrait être la solution. Dans l'idée, KD aurait surtout à se concentrer sur la tâche qu'il maîtrise le mieux : mettre le ballon dans le panier. Pour les Suns, qui ambitionnent de reconstruire leur équipe cet été, Houston est un partenaire intéressant, capable d'envoyer des joueurs jeunes et déjà bons, mais aussi quelques picks. Si Durant est tenté par un retour au Texas, où il a fait son université, les Rockets peuvent être la solution. Les Rockets pourraient d'ailleurs très bien devenir "son" équipe, si les choses se passent bien.

Les Mavericks, pour jouer avec le "vrai" Kyrie

Cette piste est évoquée depuis quelques semaines. Forcément frustré d'avoir dû collaborer avec Kyrie Irving à un moment où ce dernier n'était pas aussi épanoui et serein qu'aujourd'hui, Kevin Durant pourrait avoir envie de retenter l'expérience, avec en plus la possibilité de jouer avec Anthony Davis si la santé de ce dernier lui permet. Les Big Three n'ont pas vraiment fonctionné ces dernières années pour KD, que ce soit à Brooklyn (avec Kyrie et Harden) ou à Phoenix (avec Devin Booker et Bradley Beal), donc attention à la fausse bonne idée.

Les Clippers, pour reprendre du plaisir

Une franchise avec une nouvelle salle, un peu en quête d'identité, qui n'a jamais gagné de titre... Pourquoi pas ? On sait que le choix d'aller à Brooklyn avait été un peu dicté par des opportunités business à New York. KD en aurait autant à Los Angeles, avec un cadre de vie sympa, son copain James Harden et ce qu'il reste de Kawhi Leonard. Les Clippers sont bien coachés et leur roster, à défaut d'être fabuleux et jeune, est mine de rien plutôt bien équilibré. Une base avec KD, Harden, Zubac, un Kawhi à peu près apte et Norman Powell (s'il n'est pas inclus dans le deal), ça peut au moins permettre à Steve Ballmer de vendre des billets et à Durant de retrouver un peu du plaisir perdu à Phoenix.