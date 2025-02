Kevin Durant aurait pu quitter les Phoenix Suns à l'occasion de la deadline des trades. La franchise de l'Arizona se trouvait très proche d'un accord pour l'envoyer aux Golden State Warriors. Mais l'ailier est intervenu pour refroidir l'intérêt des Californiens. Et les Dubs ont finalement abandonné ce dossier pour miser sur Jimmy Butler.

Depuis, ce refus de KD a fait l'objet de nombreux débats. Pour l'expliquer, il se disait que le joueur de 36 ans n'avait pas l'envie de porter à nouveau les couleurs de Golden State. Ou de partager encore une fois un vestiaire avec Draymond Green au quotidien.

A l'occasion d'un entretien avec Malika Andrews d'ESPN, Durant a justifié sa décision.

"Les gens racontent tout le temps des conneries sur moi. Et ce n'est pas la raison pour laquelle je ne suis pas revenu (aux Warriors, ndlr). Je ne voulais pas être échangé au milieu de la saison. Il n'y avait aucun rapport avec mon précédent passage aux Warriors. Ou j'ai aussi entendu dire que c'était parce que je n'aime pas Draymond.

Au final, je ne voulais tout simplement pas bouger. Je voulais aller jusqu'au bout avec mon équipe à Phoenix. Et voir ce que nous pouvons faire jusqu'à la fin de la saison. Donc je suis content d'être encore là", a commenté Kevin Durant.

Sportivement, les Suns semblent pourtant condamnés à l'échec. Mais à ce stade de sa carrière, il ressentait le besoin d'avoir cette stabilité. Au moins en cours de saison...

Kevin Durant - "Il faut demander au front office"

Car malgré un contrat jusqu'en 2026, l'avenir du natif de Washington à Phoenix paraît très incertain. Ces derniers jours, il se disait qu'un trade de KD cet été était très probable. Et il ne s'agirait pas d'une surprise dans l'hypothèse d'une implosion de cette formation.

De son côté, Durant n'a absolument pas demandé son départ malgré les difficultés des Suns. Mais avec l'épisode de la deadline aux Warriors, il sait que son futur n'est pas garanti dans le projet à Phoenix.

"Il faut demander au front office ce qu'il en est. Je n'ai jamais eu l'intention de partir ou d'être échangé. Je n'ai pas demandé à Phoenix de m'échanger. Mais, évidemment, quand vous payez autant pour une équipe et que nous ne jouons pas à la hauteur des attentes, quelqu'un doit partir.

Il faudra probablement se renseigner auprès du front office sur le reste de la saison pour connaître les plans. Je sais que je vais essayer de donner le meilleur de moi-même chaque jour. Je laisserai les dirigeants se concentrer sur la suite", a-t-il sobrement répondu.

On peut imaginer qu'il aura tout de même son mot à dire. Au moins sur sa destination. Car l'été prochain, Kevin Durant aura seulement un an restant sur son contrat. Et il pourra, comme en février avec les Warriors, intervenir pour influencer les négociations.

Ses prétendants, sans avoir la certitude de le conserver sur quelques années, ne devraient pas passer à l'offensive. Ainsi, il garde tout de même une forme de contrôle sur la fin de sa carrière. A voir désormais comment Phoenix va gérer ce dossier.

