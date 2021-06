Devin Booker refuse d’utiliser son masque comme une excuse

Devin Booker a terminé le Game 2 face aux Los Angeles Clippers avec le nez cassé. Pour le Game 3, l'arrière des Phoenix Suns a donc évolué avec un masque. Et sur cette partie, la franchise de l'Arizona s'est inclinée (92-106).

Et le jeune talent de 24 ans a eu du mal : seulement 15 points à 5/21 aux tirs. Dont un terrible 1/7 à longue distance. Pour autant, le natif du Michigan a refusé d'utiliser son masque comme une excuse par rapport à sa performance individuelle.

Lucide, Booker a été en plus fair-play en reconnaissant l'excellent travail de Patrick Beverley sur lui. En tout cas, par rapport à ce masque, il fait de son mieux pour s'en accommoder, avec notamment une discussion avec Richard Hamilton.

"Il s'agit de mon joueur préféré de tous les temps. J'ai eu de courtes conversations avec lui par le passé, et j'ai pensé que c'était le moment idéal pour lui parler un peu plus et obtenir quelques conseils.

Lui, il se sentait à l'aise pour entrer dans la peinture. Il se sentait comme s'il avait une protection supplémentaire, il avait une couche supplémentaire. Il m'a dit : 'Ne t'inquiète pas pour ça. Ne l'enlève pas quand tu tires des lancers francs, et ne laisse pas ça te distraire'", a confié Booker.