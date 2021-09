Devin Booker placé en isolement, le training camp des Suns va démarrer sans lui

Et voilà le retour du protocole sanitaire contre le Covid-19. On l'avait presque oublié celui-là... Devin Booker aussi, a priori.

UPDATE : Devin Booker a confirmé que s'il a été placé en protocole Covid, c'est bien parce qu'il a été contaminé et non parce qu'il est cas contact. Sur sa chaîne Twitch, il a indiqué avoir perdu le goût et l'odorat, sans préciser s'il avait été vacciné ou non.

06h59 : Un peu de repos supplémentaire ne fera sans doute pas de mal à Devin Booker, finaliste NBA et champion olympique en l'espace de quelques jours au cours de l'été. Simplement, l'arrière des Phoenix Suns aurait certainement aimé que ce ne soit pas pour des raisons sanitaires qu'on l'oblige à manquer le début du training camp de son équipe.

Selon Shams Charania de The Athletic, Booker a été placé en protocole sanitaire Covid dimanche, à deux jours du début du camp d'entraînement des Suns. On ne sait pas si le All-Star est positif au Covid-19 ou simplement cas contact, mais il y a des chances que Phoenix ne puisse pas compter sur lui pour le premier match de pré-saison contre les Sacramento Kings le 4 octobre.

Le reste du groupe coaché par Monty Williams et battu en Finales NBA par Milwaukee se réunit à compter de mardi pour tenter de remettre le couvert. Devin Booker devra lui aussi confirmer la meilleure saison de sa carrière, collectivement et individuellement.

L'ancien joueur de Kentucky tournait à 25.6 points, 4.3 passes et 4.3 rebonds de moyenne à 48.4% sur les 67 matches qu'il a disputés en 2021. Il sera évidemment encore plus surveillé au sortir de cette très belle campagne.

