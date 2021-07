Devin Booker, Holiday et Middleton sont dans un avion… bonjour l’ambiance !

Adversaires devenus coéquipiers du jour au lendemain, Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton font route ensemble vers le Japon.

Alors il y a un Devin Booker, un Jrue Holiday et un Khris Middleton dans un avion… ça pourrait être le début d’une mauvaise blague. Mais le pire, c’est que c’est vrai. Adversaires pas plus tard que mardi, lors d’un match sous « tension » (mais sans animosité) avec pour enjeu un titre NBA, rien que ça, les trois joueurs sont désormais coéquipiers avec Team USA. Et ils ont donc pris un vol ensemble pour rejoindre leurs partenaires au Japon.

« Je pense que l’on comprend tous que c’est juste de la compétition et qu’il n’y a jamais rien de personnel, sauf quand certaines lignes sont franchies. Mais ce n’est pas le genre de ces gars-là et je ne ferai jamais ça avec eux. On se respecte beaucoup », assure l’arrière All-Star des Phoenix Suns au sujet de ses relations avec ceux des Milwaukee Bucks.

Des finalistes NBA qui se retrouvent en sélection, ça arrive. Mais aussi tôt ? C’est du jamais vu, contexte pandémique oblige. L’ambiance devait être sympathique dans l’avion. Surtout si Jrue Holiday et Khris Middleton étaient encore bourrés de leur parade… plus sérieusement, difficile de dire dans quel état de fraîcheur seront les joueurs au moment de rejoindre la sélection américaine.

Gregg Popovich ne sait pas encore s’il pourra compter sur eux lors du match d’ouverture contre l’équipe de France, dimanche. Une rencontre pour laquelle il dit se préparer depuis deux ans. Si Devin Booker et ses nouveaux copains sont trop justes, la rotation de Team USA sera sacrément serrée.

Gregg Popovich est obsédé par les Bleus et se prépare depuis deux ans