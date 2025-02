Diana Taurasi, une légende s’en va

On s'en doutait un peu, au vu de ce qui se tramait à Phoenix ces dernières semaines, mais aussi de son âge avancé (42 ans). Diana Taurasi, considérée par beaucoup comme la plus grande joueuse de l'histoire de la WNBA, a annoncé qu'elle tirait sa révérence.

"Je n'ai tout simplement pu ça en moi. C'est quand je m'en suis aperçue que j'ai su qu'il fallait que je parte. Mentalement et physiquement, je suis remplie. Comblée et heureuse, voilà la meilleure manière de décrire mon état d'esprit", a déclaré Taurasi à TIME, qui a eu la primeur de l'information.

Avec trois titres de champion sous les couleurs du Phoenix Mercury (la seule franchise qu'elle aura connu), deux titres de MVP des Finales, 20 saisons au plus haut niveau et le record du nombre de points en carrière, "DT" peut partir l'esprit tranquille. Elle laisse une empreinte indélébile, aussi bien sur les terrains, où elle a réussi une carrière phénoménale, qu'en dehors, ou sa personnalité teintée de charisme, d'arrogance et de goût pour le trashtalk et le défi ont marqué plusieurs générations.

Taurasi est par ailleurs la seule athlète de l'histoire des Jeux Olympiques à avoir conquis 6 médailles d'or dans un sport collectif. La Californienne a réalisé cet exploit au sein de Team USA l'année dernière, lors des J.O. de Paris.

Il n'y a donc plus Diana Taurasi, Sue Bird, Candace Parker et Maya Moore en WNBA. La ligue est à un nouveau tournant, avec de nouveaux visages et la nécessité de continuer à la faire grandir. On sera là pour l'accompagner.