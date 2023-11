Avec 26 points, Dillon Brooks a été le grand artisan de la large victoire des Houston Rockets contre les Sacramento Kings (107-89). Dans le money-time, le Canadien était d'ailleurs bouillant avec 12 points.

Et sur un panier primé, l'ailier a d'ailleurs plié les débats à moins de 5 minutes de la fin. Moment choisi par l'ancien joueur des Memphis Grizzlies pour embrasser son image de "vilain" : il s'est retourné en envoyant un baiser au banc des Kings.

Si ce chambrage a sûrement piqué les joueurs californiens, le coach Mike Brown n'a pas été choqué.

"Si j'avais été Dillon ce soir, moi aussi j'aurais eu cette attitude. Je suis OK avec ça s'il veut faire les choses comme ça. Cela ne devrait même pas nous motiver à jouer plus fort lundi. Nous devrions avoir l'envie de réagir seulement en regardant notre propre performance", a soufflé l'entraîneur des Kings.

En effet, les deux équipes vont se retrouver au Toyota Center dès lundi. Et les remplaçants de Sacramento vont probablement avoir l'attitude de Dillon Brooks en tête. Pour une revanche éclatante ? Un affrontement qui pourrait s'avérer intéressant à suivre...

Dillon Brooks blew the Kings bench a kiss after his 3 😂 pic.twitter.com/If4R6QEUf4

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2023