Les grands débuts de Dillon Brooks avec les Houston Rockets ont été particulièrement courts. Après une Coupe du monde 2023 réussie avec le Canada, l'ailier a été expulsé par les arbitres en moins de 5 minutes !

Contre les Indiana Pacers en match de préparation, l'ex-joueur des Memphis Grizzlies a frappé Daniel Theis dans les parties intimes sur un écran. Avec l'aide des images, les arbitres ont décidé de le sanctionner d'une faute flagrante de niveau 2. Synonyme d'une expulsion directe.

Et de son côté, Brooks se dit simplement victime de sa réputation.

"Je tentait seulement de passer à travers l'écran. Je l'ai peut-être tapé en dessous de la taille, mais il s'est relevé, et je ne sais pas. C'est juste bizarre qu'à chaque fois que cela m'arrive, on s'en prend à moi. Alors je suppose que cela fait partie de la réputation", a déploré Dillon Brooks face à la presse.

Auprès des officiels, le Canadien a bien évidemment une mauvaise réputation. Mais pour recevoir une expulsion aussi rapide, il faut franchir les limites. Et sur cette action, Dillon Brooks se révèle bien évidemment fautif.

Il peut toujours plaider la maladresse, mais le coup a bien été donné...

Dillon Brooks just got ejected in a preseason game 😅 pic.twitter.com/IiczcEDAvc

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2023