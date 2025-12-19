Dillon Brooks frappe Stephen Curry à l’estomac

Dillon Brooks a été sanctionné d’une faute flagrante après avoir percuté Stephen Curry au torse. Les deux joueurs se sont expliqués après la rencontre.

La fin de match entre les Golden State Warriors et les Phoenix Suns a basculé sur une séquence aussi brutale que controversée. En tentant de contrer Stephen Curry sur un tir à trois points, Dillon Brooks a percuté la star des Warriors au niveau du torse, provoquant une longue interruption et une vive inquiétude sur le parquet.

L’ailier des Suns a finalement été sanctionné d’une faute flagrante de type 1, avant de s’expliquer après la rencontre.

Sur l’action, Curry déclenche son tir derrière l’arc, Dillon manque le contre puis Curry s’effondre immédiatement au sol. Visiblement touché au niveau du sternum et de l’abdomen, le meneur reste allongé plusieurs longues secondes pendant que les arbitres visionnent la séquence. Les ralentis montrent clairement le bras gaucge de Brooks venir frapper Curry après le lâcher de balle. La décision tombe rapidement : faute flagrante 1 contre Brooks.

Globalement, c'est faute est stupide car dangereuse et totalement volontaire de la part de Dillon Brooks. Et pour les Suns, elle aurait pu coûter très cher. En effet, Phoenix mène 96-91 à ce moment du match. Il reste 40 secondes à jouer. Mais suite à cette faute flagrante, Curry rentre ses 2 lancers (96-93). Sur la possession suivante Butler plante à trois-points et voilà les Warriors revenus à 96-96. Il faudra finalement un dernier coup de sifflet sur une faute au buzzer et un lancer réussi pour que Phoenix s'en sorte d'un petit point.

Dillon Brooks face à ses responsabilités

Interrogé après la rencontre, Dillon Brooks n’a pas cherché à esquiver le sujet. Visiblement conscient d’avoir dépassé la limite, il a reconnu un geste qu’il ne parvient lui-même pas à justifier totalement.

« C’est un travail sur moi-même, à la maison, c’est tout. C’est la deuxième fois. J’ai appris de ça, comme je l’ai dit lors de la dernière conférence. Je vais trouver une solution. »

Relancé précisément sur le geste envers Curry, Brooks a tenté d’expliquer le contexte sans réellement convaincre.

« J’essayais de l’arrêter. J’étais trop dans l’intensité, à vouloir faire comme les autres, à en faire trop le jour du match. Je ne sais pas… je n’arrive pas à l’expliquer. Je dois juste régler ça pour le prochain match, pour ne plus me retrouver dans une mauvaise situation. »

L’ailier des Suns a également évoqué son approche particulière face aux superstars de la ligue.

« Quand tu joues contre les meilleurs joueurs de la ligue, ton niveau monte forcément. LeBron, KD, Steph… Certains joueurs parlent beaucoup. Moi, je dois juste prouver que j’ai ma place. »

Stephen Curry lucide malgré le choc

De son côté, Stephen Curry est resté mesuré malgré la violence du contact. Le meneur des Warriors a replacé l’action dans le contexte global d’un match mal maîtrisé par son équipe.

« On s’est mis dans cette situation. Cette action arrive alors qu’on est menés de cinq points, et on en paie le prix. Jimmy met un gros tir à trois points, Booker répond, puis ils vont sur la ligne des lancers francs. On n’a pas fait assez sur l’ensemble du match pour éviter ce scénario. »

Touché mais de retour sur le terrain, Curry n’a pas cherché à envenimer la situation, préférant insister sur la nécessité pour Golden State de mieux contrôler ses fins de match.

Mais cette séquence vient une nouvelle fois alimenter la réputation sulfureuse de Dillon Brooks, régulièrement au cœur des polémiques pour son jeu très engagé. Si la faute a été jugée flagrante sans intention excessive, elle relance néanmoins le débat sur les limites de l’agressivité défensive, surtout lorsqu’elle met en danger l’intégrité physique des stars de la ligue.