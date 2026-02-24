Les Suns devront se passer de Dillon Brooks pendant 4 à 6 semaines après sa fracture de la main gauche.

La durée d’indisponibilité de Dillon Brooks est désormais connue. Selon Shams Charania d’ESPN, l’arrière des Phoenix Suns sera absent entre quatre et six semaines en raison d’une fracture de la main gauche.

Brooks s’est blessé samedi lors de la victoire en double prolongation face au Orlando Magic. Un coup dur pour Phoenix, qui lutte actuellement pour consolider sa place en playoffs à l’Ouest.

Un coup d’arrêt en pleine dynamique

L’absence de Brooks intervient dans un contexte déjà délicat pour les Suns. La franchise a annoncé récemment que Devin Booker manquerait au moins une semaine en raison d’une blessure à la hanche. Grayson Allen et Jordan Goodwin ont également été touchés ces derniers jours.

« L’identité ne change pas. On doit jouer de la même façon. Notre défense devra être meilleure, notre attaque devra être meilleure. On va devoir trouver de nouvelles solutions », a déclaré l’entraîneur Jordan Ott.

Dillon Brooks réalisait la meilleure saison de sa carrière, avec plus de 21 points de moyenne. Son impact offensif avait nettement progressé par rapport à l’exercice précédent.

Phoenix sous pression

Avec un bilan de 33-25, les Suns restent dans la course aux playoffs, mais cette absence prolongée pourrait peser lourd dans la dernière ligne droite de la saison régulière.

Phoenix va devoir compenser la perte de l’un de ses principaux scoreurs pendant au moins un mois, dans une conférence Ouest toujours aussi dense.