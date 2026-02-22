Dillon Brooks, le gros coup dur pour les Suns

Victime d'une fracture de la main, l'arrière des Phoenix Suns Dillon Brooks va rejoindre l'infirmerie pour un long moment.

Une très mauvaise nouvelle pour les Phoenix Suns. Lors de la victoire face à l'Orlando Magic (113-110 après 2 OT), la franchise de l'Arizona a perdu Dillon Brooks. Après seulement 7 minutes, le Canadien a été contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure à la main.

Et selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ex-joueur des Houston Rockets souffre d'une fracture ! Si l'ailier doit encore passer des examens complémentaires pour définir la durée de son absence, on parle bien évidemment d'une longue indisponibilité.

Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un énorme coup dur pour les Suns. Sur cette saison 2025-2026, Phoenix, 7ème à l'Ouest, représente une belle surprise. Et Brooks a joué un grand rôle dans les succès de cette équipe.

Important par sa défense et son leadership, le joueur de 30 ans tourne à 21,2 points, 3,7 rebonds et 1,8 passe décisive de moyenne. D'ailleurs, sans lui, le bilan des Suns est bien moins bon sur cet exercice : 3 victoires pour 4 défaites.

Pour ne rien arranger, il faut rappeler que Devin Booker, touché à la hanche, est également absent pour une semaine. Selon la durée de l'indisponibilité de Dillon Brooks, la saison de Phoenix pourrait prendre un tournant...

Dillon Brooks gagne enfin le respect de la NBA : les coaches saluent son impact énorme