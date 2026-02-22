Les résultats de la nuit en NBA, celle de Victor Wembanyama

Magic @ Suns : 110-113 (après 2 OT)

76ers @ Pelicans : 111-126

Grizzlies @ Heat : 120-136

Pistons @ Bulls : 126-110

Kings @ Spurs : 122-139

Rockets @ Knicks : 106-108

La passe de 8 pour Victor Wembanyama et les Spurs, les Knicks dans la folie !

- Sans forcer, les San Antonio Spurs ont enregistré une 8ème victoire consécutive en dominant les Sacramento Kings (139-122). Auteur d'un solide double-double (28 points et 15 rebonds), Victor Wembanyama a dominé les débats.

Rapidement aux contrôles de la partie, les Texans ont creusé l'écart au fil des minutes. En plus du Français (qui a aussi compilé 6 passes décisives et 4 contres), De'Aaron Fox (18 points), Stephon Castle (18 points) et Keldon Johnson (18 points) se sont mis en action.

En face, les Kings ont eu le mérite de se battre pour rester au contact. A l'intérieur, Maxime Raynaud (16 points, 12 rebonds) a livré un joli duel face à Wembanyama. DeMar DeRozan (20 points), Keegan Murray (20 points) ou encore Malik Monk (19 points) n'ont pas démérité. Mais limitée, cette équipe a enchaîné une 16ème défaite consécutive, un nouveau record de franchise.

VICTOR GOING CRAZY 🛸 pic.twitter.com/Lh39GVVmp1 — San Antonio Spurs (@spurs) February 22, 2026

- Dans la folie du Madison Square Garden, les New York Knicks ont renversé les Houston Rockets (108-106) ! Et pourtant, les Texans comptaient 18 points d'avance dans le 4ème quart-temps ! Grâce à Kevin Durant (30 points) et Jabari Smith (21 points), les Rockets avaient pris le contrôle de cette partie.

Même brouillon (6 ballons perdus), Alperen Sengun (16 points, 6 rebonds et 6 passes décisives) avait aussi participé à la domination des siens. Puis la panne totale ! En plus de multiplier les ballons perdus, Houston a subi le come-back tonitruant des Knicks dans le money-time.

Menée par Karl-Anthony Towns (25 points, 7 rebonds), la révolte de NY a continué avec Jalen Brunson (20 points) et José Alvarado (8 points, 4 passes décisives). Et bien aidés par les turnovers de KD, les Knicks ont ensuite bouclé ce succès renversant grâce à un Brunson très solide.

Jalen Green assassine le Magic, le 5 à la suite des Pistons

- Après deux prolongations, les Phoenix Suns ont dominé l'Orlando Magic (113-110) sur le fil. Et pourtant, les Floridiens semblaient avoir la maîtrise de cette rencontre. Grâce à un duo Desmond Bane (34 points) - Paolo Banchero (26 points, 14 rebonds, 8 passes décisives) dominateur, le Magic avait pris le contrôle.

Mais dans le 3ème quart-temps, la franchise de l'Arizona a relancé les débats. Malgré la perte rapide de Dillon Brooks, victime d'une fracture de la main après 7 minutes, Grayson Allen (27 points) et Collin Gillespie (19 points) ont sonné la charge.

Grâce à Jordan Goodwin (17 points), les Suns ont même pensé filer vers un succès dans le money-time. Mais le Magic n'a rien lâché pour arracher la prolongation. Alors que le Magic a dû faire sans Bane, expulsé pour 6 fautes, Phoenix a finalement fait la différence après deux prolongations sur un tir au buzzer de Jalen Green (16 points) !

Maladroit (6/26 aux tirs) et brouillon pendant une grosse partie du match, il a été finalement le héros de son équipe !

JALEN GREEN HITS THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER TO WIN IT FOR THE SUNS IN 2OT! 🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/hhVPjW93xF — NBA (@NBA) February 22, 2026

- Avec le meilleur bilan de la NBA, les Detroit Pistons caracolent en tête de la Conférence Est après un nouveau succès contre les Chicago Bulls (126-110). Pour signer cette 5ème victoire consécutive, la formation de Motor City a pu compter sur un bon Jalen Duren (26 points, 13 rebonds).

Dans cette partie, les Pistons ont réalisé un gros coup d'accélérateur dans le 3ème quart-temps. Et les Bulls n'ont pas été en mesure de suivre. Incapable de limiter l'impact de Cade Cunningham (18 points, 13 passes décisives et 9 rebonds), Chicago a surtout existé par Josh Giddey (27 points).

L'Australien a eu le mérite de se battre. Mais il y avait une classe d'écart (ou plusieurs) entre les deux équipes. A noter la bonne copie de Guerschon Yabusele en 24 minutes : 12 points, 9 rebonds et 8 passes décisives.

Les Pelicans s'offrent les 76ers, Miami assure

- Toujours sans Joel Embiid, les Philadelphia Sixers ont enchaîné une 4ème défaite consécutive. Cette fois-ci, ils ont perdu sur le parquet des New Orleans Pelicans (111-126). Comme à son habitude, Tyrese Maxey, même maladroit (9/23 aux tirs, 5 turnovers), s'est démultiplié (27 points, 7 passes décisives).

Si VJ Edgecombe (14 points) a été un peu en retrait, Kelly Oubre a lui assumé son rôle de lieutenant (25 points). Mais un trio a fait la différence pour les Pelicans après la pause. En sortie de banc, Jordan Poole (23 points) a été adroit à longue distance (5/11).

Puis le duo Zion Williamson (21 points, 8 passes décisives et 6 rebonds) - Saddiq Bey (20 points) a également répondu présent. Il faut également souligner l'impact très surprenant de DeAndre Jordan : titulaire pour son 3ème match de la saison, le premier depuis le 29 octobre, il a compilé 15 rebonds et 4 contres (puis 6 points) !

- Enfin, le Miami Heat a logiquement pris le meilleur sur les Memphis Grizzlies (136-120). Face à une équipe en roue libre, la franchise floridienne n'a pas eu besoin de forcer. Andrew Wiggins (28 points) et Norman Powell (25 points) ont montré la voie à suivre.

Avec un écart de plus en plus important, le Heat a pu se permettre de gérer. En sortie de banc, Tyler Herro (14 points) a eu l'opportunité de monter en puissance. En face, les jeunes GG Jackson (28 points) et Jaylen Wells (25 points) se sont tout de même montrés.

Mais Miami a validé un succès maîtrisé. A noter tout de même l'embrouille entre Scotty Pippen Jr et Myron Gardner en fin de partie.