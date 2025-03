Cooper Flagg s’explose la cheville, coup dur en vue pour Duke ?

Catastrophe pour Duke et Cooper Flagg. A une semaine du début de la March Madness et de son Tournoi NCAA, l'ailier des Blue Devils s'est salement blessé cet après-midi. Lors de la première mi-temps du match entre Duke et Georgia Tech, le grand favori pour être 1st pick de la Draft NBA 2025 est mal retombé et s'est visiblement donné une très grosse entorse à la cheville.

Please don’t take Cooper Flagg away from us a week before the tournament

pic.twitter.com/KemguwahEp — Barstool Sports (@barstoolsports) March 13, 2025

Flagg a quitté le terrain, escorté par ses partenaires, avant de regagner le vestiaire pour être soigné. Petit motif d'espoir tout de même, il a rejoint ses partenaires par la suite, pour regarder la suite de la rencontre avec eux depuis le banc.

Il est probable que le natif du Maine, que beaucoup espéraient pouvoir juger sur pièces pendant le Tournoi, ne rejouera pas avant le lancement des hostilités au strict minimum. Son forfait pour l'ensemble de la compétition est évidemment à considérer, afin de ne pas prendre davantage de risques, qu'il décide ou non d'aller en NBA l'été prochain.

On espère que les médecins de Duke vont trouver de quoi permettre à Cooper Flagg de jouer sans trop de mal dans les prochains jours. Sans quoi les chances de la mythique université de Caroline du Nord de succéder à UConn seront proches du néant.

Cette saison en NCAA, Cooper Flagg tourne à 19.4 points, 7.6 rebonds et 4.2 passes à 49% (37.7% à 3 pts). Duke est en tête de la Conférence ACC, devant Clemson et Louisville.