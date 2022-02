Dirk Nowitzki explique ce qui aurait pu le faire quitter Dallas

Dirk Nowitzki n’a peut-être gagné qu’une seule bague de champion NBA – et encore, un, c’est déjà énorme – mais ça reste une sacrée légende. Surtout que son titre est considéré parmi les plus beaux de l’Histoire, avec la victoire des Dallas Mavericks et de leur escouade de vétérans finalement vainqueurs du Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh en 2011.

Avec ou sans trophée, l’Allemand a changé le visage de son sport et il est le meilleur basketteur européen de tous les temps. N’empêche que le sacre a tout de même changé la donne. Parce que sa fin de carrière aurait pu être différente s’il n’avait pas gagné avec Dallas.

« Si nous n’avions pas été champions, j’aurais peut-être cherché à rejoindre une autre équipe à un moment. Heureusement que je n’ai pas eu besoin d’en arriver là », confie le multiple All-Star lors d’un podcast avec le footballeur Toni Kroos.

Heureusement, oui. Ça aurait vraiment fait bizarre de voir Dirk Nowitzki avec une autre tunique que celle des Mavericks. Au final, il aura donc joué 21 saisons dans le Texas, pour plus de 1500 matches de saison régulière et 20,7 points de moyenne. Avec surtout deux finales, un trophée de MVP et, bien évidemment, un titre.

