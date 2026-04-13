Doc Rivers accuse ses vétérans aux Bucks de l’avoir lâché

Doc Rivers a directement mis en cause les vétérans des Bucks lors d’une réunion, révélant une fracture profonde dans le vestiaire.

La saison chaotique des Milwaukee Bucks continue de livrer ses coulisses. Selon plusieurs sources citées par The Athletic, Doc Rivers aurait directement pointé du doigt ses joueurs les plus expérimentés lors d’une réunion interne organisée le 21 mars.

Le coach aurait expliqué aux vétérans qu’il estimait qu’ils l’avaient laissé tomber cette saison. Il leur a notamment reproché de ne pas être en bonne forme et d’avoir failli dans leur rôle de leader.

« Ils m’ont laissé tomber »

D’après le journaliste Eric Nehm, le message de Doc Rivers a été particulièrement frontal.

« Selon plusieurs sources proches du dossier, Rivers a expliqué aux vétérans qu’il estimait qu’ils l’avaient laissé tomber cette saison et a remis en question leur engagement, leur condition physique, leur concentration et leur leadership », rapporte The Athletic.

Une prise de position qui n’est pas restée sans réponse.

Une fracture ouverte dans le vestiaire

Toujours selon ces mêmes sources, les joueurs concernés auraient immédiatement réagi, contestant les accusations de leur coach lors d’un échange tendu.

La réunion n’aurait rien arrangé à la situation globale de l’équipe, bien au contraire.

« C’est à ce moment-là que j’ai décroché de cette saison », aurait confié l’un des vétérans présents.

Une saison qui a dérapé jusqu’au bout

Cet épisode illustre un peu plus les tensions internes qui ont marqué la saison des Bucks, conclue avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites et une absence en playoffs, une première depuis 2016.

Doc Rivers termine son passage à Milwaukee avec un bilan global de 97-103, dans un contexte où la relation avec son vestiaire semble s’être fortement dégradée.

Selon ESPN, des discussions sont en cours autour d’un éventuel changement de rôle pour le coach, qui pourrait rester dans l’organisation sous une autre forme. A voir…

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