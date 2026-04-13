Giannis Antetokounmpo critique les Bucks après l’élimination et entretient le flou sur son avenir à Milwaukee.

La saison des Milwaukee Bucks s’est terminée sur une lourde défaite face aux Philadelphia 76ers (126-106), mais c’est surtout la sortie médiatique de Giannis Antetokounmpo qui a marqué les esprits. Entre frustration, flou total sur son avenir et critiques à peine voilées de la franchise, le Grec a envoyé des messages pour le moins contradictoires.

Le double MVP n’a pas fermé la porte à une prolongation… tout en laissant planer le doute sur la suite de son aventure dans le Wisconsin.

« C’est une très bonne question… je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de décider. On verra », a-t-il lâché lorsqu’on lui a demandé s’il venait de "disputer" son dernier match avec Milwaukee.

Mais derrière cette prudence, le ton était bien plus tranchant. Antetokounmpo n’a pas cherché à masquer son immense frustration après une saison conclue avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites, le pire depuis longtemps pour la franchise.

« On est très mauvais. C’est la période où on est le plus loin du niveau des dernières années. On a combien de victoires ? 32 ? C’est l’un de mes pires bilans. Donc oui, on est au plus bas. »

Dans son intervention, le leader des Bucks a aussi pointé un problème de communication interne, visiblement central dans les tensions actuelles.

« J’ai l’impression que parfois, les gens n’écoutent pas. Ils écoutent des sources. La source principale, c’est moi », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Je suis très attaché à la communication… mais ça doit aller dans les deux sens. Ça ne peut pas être à sens unique. »

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Autre sujet brûlant : sa gestion médicale. Blessé au genou le mois dernier, Antetokounmpo affirme ne pas avoir compris pourquoi il n’a pas été autorisé à rejouer.

« À ce stade ? Zéro contrôle. Je ne comprends pas… J’ai fait ce qu’on m’a demandé, j’ai joué les 3 contre 3. Je n’ai jamais refusé un entraînement de ma vie. »

Une situation qu’il juge même « irrespectueuse » au regard de son investissement pour la franchise.

Dans ce contexte tendu, son avenir devient l’une des grandes inconnues de l’intersaison. Le propriétaire Wes Edens a déjà prévenu : une prolongation ou un transfert avant l’été prochain. De son côté, Giannis reste ouvert… mais sans engagement.

« On verra quand on y sera. Quelqu’un doit te proposer une extension pour que tu la signes. Si c’est sur la table, je prendrai la meilleure décision pour moi et ma famille. »

Entre un départ maintenant acté de Doc Rivers, besoin de reconstruction et relation fragilisée avec sa superstar, Milwaukee aborde un été sous haute tension. Et une chose est sûre : pour la première fois depuis longtemps, l’avenir de Giannis dans le Wisconsin n’a jamais semblé aussi incertain.