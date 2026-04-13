Giannis vide son sac après l’élimination des Bucks… et laisse planer un énorme doute sur son avenir

Giannis Antetokounmpo critique les Bucks après l’élimination et entretient le flou sur son avenir à Milwaukee.

Giannis vide son sac après l’élimination des Bucks… et laisse planer un énorme doute sur son avenir

La saison des Milwaukee Bucks s’est terminée sur une lourde défaite face aux Philadelphia 76ers (126-106), mais c’est surtout la sortie médiatique de Giannis Antetokounmpo qui a marqué les esprits. Entre frustration, flou total sur son avenir et critiques à peine voilées de la franchise, le Grec a envoyé des messages pour le moins contradictoires.

Le double MVP n’a pas fermé la porte à une prolongation… tout en laissant planer le doute sur la suite de son aventure dans le Wisconsin.

« C’est une très bonne question… je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de décider. On verra », a-t-il lâché lorsqu’on lui a demandé s’il venait de "disputer" son dernier match avec Milwaukee.

Mais derrière cette prudence, le ton était bien plus tranchant. Antetokounmpo n’a pas cherché à masquer son immense frustration après une saison conclue avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites, le pire depuis longtemps pour la franchise.

« On est très mauvais. C’est la période où on est le plus loin du niveau des dernières années. On a combien de victoires ? 32 ? C’est l’un de mes pires bilans. Donc oui, on est au plus bas. »

Dans son intervention, le leader des Bucks a aussi pointé un problème de communication interne, visiblement central dans les tensions actuelles.

« J’ai l’impression que parfois, les gens n’écoutent pas. Ils écoutent des sources. La source principale, c’est moi », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Je suis très attaché à la communication… mais ça doit aller dans les deux sens. Ça ne peut pas être à sens unique. »

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Autre sujet brûlant : sa gestion médicale. Blessé au genou le mois dernier, Antetokounmpo affirme ne pas avoir compris pourquoi il n’a pas été autorisé à rejouer.

« À ce stade ? Zéro contrôle. Je ne comprends pas… J’ai fait ce qu’on m’a demandé, j’ai joué les 3 contre 3. Je n’ai jamais refusé un entraînement de ma vie. »

Une situation qu’il juge même « irrespectueuse » au regard de son investissement pour la franchise.

Dans ce contexte tendu, son avenir devient l’une des grandes inconnues de l’intersaison. Le propriétaire Wes Edens a déjà prévenu : une prolongation ou un transfert avant l’été prochain. De son côté, Giannis reste ouvert… mais sans engagement.

« On verra quand on y sera. Quelqu’un doit te proposer une extension pour que tu la signes. Si c’est sur la table, je prendrai la meilleure décision pour moi et ma famille. »

Entre un départ maintenant acté de Doc Rivers, besoin de reconstruction et relation fragilisée avec sa superstar, Milwaukee aborde un été sous haute tension. Et une chose est sûre : pour la première fois depuis longtemps, l’avenir de Giannis dans le Wisconsin n’a jamais semblé aussi incertain.

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Mikha Saru
Son capital sympathie à giannis fond comme neige au soleil.

En fait, c'est un vrai tocard.
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