Doc Rivers quitte Milwaukee, quel flop !

Le passage de Doc Rivers sur le banc des Milwaukee Bucks s’achève donc sur un constat d’échec, difficile à nuancer. Selon Shams Charania, le coach quitte la franchise après une saison conclue sur un terrible bilan de 32 victoires pour 50 défaites, symbole d’une année cauchemardesque pour une équipe qui visait tout sauf ce genre de naufrage.

Quand Milwaukee avait décidé de confier les clés à Rivers il y a deux ans et demi en remplacement express d’Adrian Griffin, l’idée était limpide : apporter de l’expérience, de la stabilité et une crédibilité immédiate à un groupe construit pour jouer le titre. Sur le papier, son CV parlait pour lui. Sur le terrain, en revanche, il n’a jamais réussi à imposer sa marque ou à donner l’impression qu’il était encore dans le coup.

Son passage n’a pas été aidé non plus par les circonstances. Les blessures ont régulièrement freiné la dynamique des Bucks, notamment celles de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, rendant toute continuité difficile à installer. Mais même en tenant compte de ce contexte, les Bucks n’ont jamais dégagé l’impression d’un collectif structuré ou en progression.

Au-delà des résultats, c’est l’ensemble de l’expérience Rivers à Milwaukee qui laisse un goût d’inachevé.

Il quitte d’ailleurs son poste avant la fin de son contrat, avec en toile de fond la possibilité d’une retraite, comme une sortie en demi-teint.

Ce départ souligne aussi une instabilité devenue problématique pour la franchise. Milwaukee va désormais lancer sa troisième recherche de coach en trois ans, depuis le départ de Mike Budenholzer, tout en préparant vraisemblablement un divorce avec Giannis Antetokounmpo...