Doc Rivers viré, les Sixers ont 6 noms en tête pour lui succéder

Doc Rivers n'est plus le coach des Philadelphie Sixers. Le front office est déjà en quête de son remplaçant et quelques noms bien connus tiennent la corde.

Au sortir de l'élimination, Doc Rivers avait laissé entendre qu'il pensait toujours être le coach des Sixers la saison prochaine. La raison principale ? Son contrat n'expirait que dans deux ans. Daryl Morey et le front office de Philadelphie en ont décidé autrement. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Rivers vient d'être renvoyé par la franchise qu'il coachait depuis trois saisons. Il n'aura jamais réussi à passer le stade des demi-finales de Conférence.

Dans la journée, des rumeurs indiquaient que James Harden ne souhaitait pas prolonger à Philly si Doc Rivers était encore le coach des Sixers la saison prochaine. On imagine qu'il y avait d'autres motifs que celui-là pour mettre un terme à la collaboration, mais il est possible que cela ait joué dans l'équation. Morey est très proche de Harden et l'avis du MVP 2018 est important à ses yeux.

En attendant de voir où Rivers va rebondir, peut-être dans une équipe plus "à développer", dans un registre où il excelle davantage, Philadelphie va se mettre en quête d'un nouveau chef de banc. D'après Woj, six noms sont déjà sur la shortlist de Daryl Morey : Mike Budenholzer, Sam Cassell, Mike D'Antoni, Nick Nurse, Frank Vogel et Monty Williams.

Budenholzer (Milwaukee), Nurse (Toronto) et Williams (Phoenix) ont tous les trois été démis de leurs fonctions très récemment après avoir piloté des projets ambitieux jusqu'au titre ou en Finales sur les trois dernières années. Pour Vogel, c'est un peu plus ancien, mais il a tout de même remporté le titre 2020 dans la bulle avec les Lakers. Sam Cassell est un proche de Doc Rivers et Mike D'Antoni... de James Harden. On ne serait effectivement pas étonnés que le successeur du Doc se trouve dans cette liste là.

Podcast #91 : Autopsie des illusions perdues - Sixers, Suns, Knicks & Warriors