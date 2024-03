Domantas Sabonis gâche le comeback des Spurs sans Wembanyama

Les Spurs étaient à une minute de l’exploit quand tout s’est effondré. Alors qu’ils menaient les Kings de 5 points à 51 secondes de la fin du match — malgré l’absence de Victor Wembanyama, blessé à la cheville —, ils se sont finalement inclinés à Sacramento sur le score de 129 à 131.

Un layup d’Harrison Barnes a d’abord réduit l’écart à trois unités, avant qu’une séquence fatale de 15 secondes ne règle l’issue du match. En premier lieu, profitant de l’espace offert par Keldon Johnson, Malik Monk a doucement reculé derrière la ligne à trois points pour égaliser la rencontre, à 23 secondes de la fin.

MALIK TIES THE GAME ‼ pic.twitter.com/8MQSJisU5f — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 8, 2024

Puis, Gregg Popovich, décidant de ne pas prendre de temps mort, a laissé l’attaque repartir immédiatement. Mais dans la précipitation, les Spurs ont perdu le contrôle du ballon. Domantas Sabonis a intercepté une passe de Malaki Branham à Zach Collins, surgissant entre les deux joueurs pour sprinter vers le panier et marquer le dunk victorieux. Un point d’exclamation sur sa performance dominante, avec 31 points à 14/19 aux tirs, 17 rebonds et 9 passes décisives.

SABONIS STEAL & SCORE TO WIN THE GAME! Kings win 131-129 in a thriller. pic.twitter.com/BmitdQShoz — NBA (@NBA) March 8, 2024

Ni le tir de Devin Vassell à l’extérieur, pour tenter de reprendre l’avantage, ni celui de Jeremy Sochan après le rebond offensif n’a sauvé San Antonio.

« Nous commettons encore trop d’erreurs de jeunesse, sur le plan mental, qui nous coûtent cher lorsque nous sommes dans un match serré », a déploré Popovich en conférence de presse. L’entraîneur a refusé d’expliquer pourquoi il n’avait pas pris de temps mort malgré l’insistance des journalistes sur place.

Les Spurs gâchent un comeback de 20 points

Les Spurs avaient pourtant déjà fait le plus dur. Menés de 20 points en première mi-temps, ils se sont battus pour reprendre l’ascendant au début du quatrième quart-temps. Passant dix minutes en tête, la victoire semblait leur tendre les bras, surtout lorsque De'Aaron Fox, meilleur marqueur du match avec 33 points dont 17 dans le dernier quart-temps, a quitté le terrain après sa sixième faute.

En l’absence de Victor Wembanyama, Devin Vassell s’est dépassé dans l’espoir d’arracher la victoire. Il a cumulé 30 points, à 11/18 aux tirs dont 4/7 à l’extérieur, et 9 passes décisives, portant l’attaque de San Antonio ce vendredi.

smooth like 🧈 pic.twitter.com/aJ8ZbUeNSm — San Antonio Spurs (@spurs) March 8, 2024

Plus largement, l’équipe a montré une belle dynamique collective. Zach Collins a réalisé sa meilleure performance depuis des mois pour compenser la perte de Wembanyama, avec 22 points et 7 rebonds. Malaki Branham, avec ses 23 points en 26 minutes, a été très convaincant, tandis que Keldon Johnson et Blake Wesley ont réussi à élever leur niveau à la fin de la rencontre.

« Ils sont revenus dans le match et ont très bien joué », a résumé Gregg Popovich. « Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Je me sens vraiment mal pour les gars, ils se sont battus et ils ont bien exécuté. Ils ont fait du bon travail. »

Malgré tout, c’est la fin de la rencontre qui restera dans les esprits. Il s’agit d’une deuxième défaite consécutive à l’extérieur pour les Spurs. Cette série pourrait s’étendre à trois samedi, alors qu’ils affrontent les Warriors à San Francisco, probablement toujours sans Wembanyama.

