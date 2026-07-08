Dominique Malonga au All-Star Game, la liste des remplaçantes dévoilée

La WNBA a dévoilé cette nuit les 12 noms des réservistes pour le All-Star Game avec une certaine Dominique Malonga. Retour sur la liste.

Après l'annonce des titulaires la semaine dernière, la WNBA a dévoilé cette nuit la liste des 12 remplaçantes qui prendront part au All-Star Game à Chicago, le 25 juillet prochain. Et la France laisse de nouveau son empreinte. À seulement 20 ans, Dominique Malonga a été sélectionnée parmi les intérieures. Elle devient la deuxième Française de l'histoire et la troisième plus jeune joueuse de l'histoire de la WNBA à participer à un All-Star Game.

Déjà un début de carrière historique pour celle qui n'en est qu'à sa deuxième saison dans la ligue outre-Atlantique.

À cause d'une commotion cérébrale, elle a manqué le début de saison et n'a joué que 15 matches, ce qui a pu alimenter quelques débats sur sa sélection. Mais l'intérieure de Seattle réalise une année bien plus fructueuse que la saison dernière, malgré encore quelques défauts.

Dominique Malonga s’impose comme une candidate au MIP

L'ancienne star de l'ASVEL tourne cette année à 15,9 points, 7,4 rebonds, 1,3 passe et 1,2 contre de moyenne.

Nommée dans la All-Rookie Team la saison dernière, elle avait vu Paige Bueckers, Sonia Citron et Kiki Iriafen participer au All-Star Game dès leur année rookie.

Elle n'avait pas été choisie, notamment en raison d'un faible temps de jeu avec le Storm, contrairement à ses camarades de promotion. Cette fois-ci, l'internationale tricolore n'a pas raté le coche, avec des statistiques qui ne font que s'améliorer.

Sa sélection, Dominique Malonga l'a apprise à la fin de son entraînement, un moment émouvant partagé par ses coéquipières dans les vestiaires.

The moment Dom found out she’d been selected as a first-time @WNBA All-Star 🥹 pic.twitter.com/ZjOQ5EKS8J — Seattle Storm (@seattlestorm) July 7, 2026

Au All-Star Game, elle retrouvera une autre Française en la personne de Gabby Williams, elle titulaire, une première pour notre pays. Les deux joueuses se retrouvent décidément à tous les niveaux de leur carrière. De l'ASVEL à Seattle, puis au All-Star Game, en passant par l'équipe de France, l'histoire est belle.

Les autres étoiles de la liste

Les arrières :

Si l'on était étonné de ne pas voir au moins une joueuse d'Atlanta parmi les titulaires, Rhyne Howard et Allisha Gray font bien partie des remplaçantes nommées. Les deux arrières portent l'attaque du Dream sur leurs épaules depuis le début de saison. Rhyne et Allisha vont toutes les deux prendre part à leur quatrième All-Star Game.

Kelsey Plum a été logiquement sélectionnée. Autrice d'un début de saison remarquable à 23,9 points et 6,4 passes de moyenne, elle réalise sans doute l'une des meilleures années de sa carrière. Malheureusement, la joueuse des Sparks s'est blessée à la jambe gauche et ne devrait pas pouvoir être présente sur le parquet du All-Star Game. Sa nomination compte tout de même : c'est la cinquième de sa carrière.

Elle a changé de dimension depuis son arrivée au Tempo via la draft d'expansion : Marina Mabrey va vivre son premier All-Star Game. À 29 ans, elle est le visage de sa franchise, une véritable machine offensive et une sniper à longue distance. Avec ses 53 points inscrits il y a quelques semaines, record all-time de la ligue sur un match, elle a fait plus que sensation.

MARINA MABREY TONIGHT 🔥🔥🔥 • 53 POINTS

• 6 REBOUNDS

• 9/18 3PM (!!!)

• 17/28 FG

• 32 MINUTES PLAYED (!!!) pic.twitter.com/GHVOjpvnX6 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 26, 2026

Après une première sélection lors de son année rookie, Sonia Citron continue son évolution sous le maillot des Mystics. Véritable leader de sa franchise à seulement 22 ans, elle a été nommée pour la deuxième fois au All-Star Game. Et c'est complètement mérité.

Ce sont les deux joueuses qui ont le plus étonné, ou fait débat, lorsque la liste est sortie. Jackie Young et Courtney Williams ont été appelées respectivement pour leur quatrième et troisième All-Star Game, et nombreuses sont les personnes qui pensent qu'elles n'avaient pas forcément leur place cette année.

Courtney Williams réalise une bonne saison avec Minnesota, sans non plus faire des étincelles, mais elle est aussi très bien entourée par Olivia Miles, Natasha Howard et Kayla McBride. De son côté, Jackie Young a vécu un début de saison très compliqué avec les Aces. En manque d'adresse et de constance, elle s'est réveillée tardivement.

Les intérieures :

Chez les intérieures, les sélections ont été beaucoup moins sujettes aux discussions et aux critiques.

À commencer par Angel Reese. L'ailière du Dream réalise une très belle saison. Dominante dans la raquette, elle est, avec Jessica Shepard, la joueuse qui a réalisé le plus de double-doubles cette année. L'ancienne de LSU va connaître son troisième All-Star Game en trois saisons en WNBA.

Kiki Iriafen, elle aussi encore jeune dans la ligue, a été nommée parmi les remplaçantes pour la deuxième fois de sa carrière. Dans une équipe des Mystics où la jeunesse prime, Kiki apporte sa lucidité, son impact et sa culture de la gagne. Elle tourne à 15,3 points par match.

Et puis il y a l'expérience. Jonquel Jones, MVP de la saison 2021, réalise une excellente campagne du côté du Liberty. De quoi évidemment lui valoir une nouvelle nomination pour le All-Star Game, la sixième de sa carrière à 32 ans.

Pour finir, Nneka Ogwumike, revenue à Los Angeles pour la fin de sa carrière, est la joueuse qui tient les Sparks debout avec Kelsey Plum. Scoreuse efficace, elle mérite complètement sa sélection. Le 25 juillet, elle célébrera sa 11e sélection au All-Star Game, une longévité hors norme pour l'une des joueuses les plus respectées de la ligue.

Les grandes oubliées

Autrices de magnifiques saisons, plusieurs joueuses ont été snobées pour le All-Star Game.

Qu'elles soient sous-estimées depuis le début de leur carrière, que l'on ne jure que par les points en oubliant l'impact défensif, ou que leur nom ne soit tout simplement pas assez reconnu par les fans et les médias, elles auraient pu prétendre à une place.

On vous a fait la liste de celles qui auraient mérité une sélection cette saison :

Alyssa Thomas (Phoenix Mercury)

(Phoenix Mercury) Kahleah Copper (Phoenix Mercury)

(Phoenix Mercury) Chelsea Gray (Las Vegas Aces)

(Las Vegas Aces) Azzi Fudd (Dallas Wings)

(Dallas Wings) Veronica Burton (Golden State Valkyries)

(Golden State Valkyries) Brittney Sykes (Toronto Tempo)

Côté tricolore, on aurait aussi aimé voir Pauline Astier ou Carla Leite.