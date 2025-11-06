Dominique Malonga va jouer avec Paige Bueckers !

On connaît désormais la destination de Dominique Malonga pour la prochaine saison de la ligue Unrivaled, ce championnat 3x3 lancé par Napheesa Collier et Breanna Stewart pour offrir aux joueuses WNBA une alternative attractive aux intersaisons à l’étranger. Sélectionnée cette nuit lors du draft process de la ligue, la jeune intérieure franco-camerounaise jouera pour l’équipe Breeze, et le casting est impressionnant. À ses côtés, on retrouvera Paige Bueckers, la sensation universitaire désormais star des Dallas Wings, mais aussi Cameron Brink, la redoutable contreuse des Los Angeles Sparks. L’effectif est complété par Rickea Jackson (Sparks également), Kate Martin (Golden State) et Aari McDonald (Indiana).

Malonga, qui s’était initialement engagée avec le Fenerbahçe, a finalement choisi de miser sur cette aventure Unrivaled, symbole d’une nouvelle ère pour le basket féminin américain. La première édition, l’an passé, avait été un succès populaire et médiatique, incitant les fondatrices à augmenter les moyens et l’exposition du projet pour cette deuxième saison.

Après une saison rookie prometteuse avec le Storm de Seattle, la Française va pouvoir continuer à progresser dans un environnement compétitif, entourée de jeunes stars ambitieuses et d’un format taillé pour mettre en valeur son explosivité et son sens du jeu. On a hâte de voir ce que Malonga apportera dans ce contexte, où talent, créativité et intensité seront les maîtres mots.