Klay Thompson, terreur des bars à billard

On connaissait Klay Thompson pour ses records à trois points, son calme olympien et son goût pour les balades en bateau avec son chien Rocco. Désormais, il faudra aussi le craindre dans un autre domaine : la chasse à la bille numéro 8 dans les bars californiens.

La vidéo qui circule en ce moment est claire : le quadruple champion NBA enchaîne les victoires au billard comme s’il s’agissait des Finales contre LeBron James. Placement parfait, visée chirurgicale… On sent que l’homme qui a claqué 37 points en un quart-temps est aussi capable de vous raser la table verte en moins de temps qu’il ne faut pour dire “rack les boules”.

Évidemment, la comparaison est cruelle pour ses adversaires, qui pensaient passer une soirée tranquille. Venir défier Klay Thompson au billard, c’est un peu comme accepter un concours de karaoké contre Beyoncé : tu crois que tu peux gérer… jusqu’à la première note. Résultat : les anonymes du bar sont repartis avec une addition et un traumatisme.

Certains fans auraient déjà proposé une nouvelle distinction : le “Billard MVP”, trophée qui viendrait s’ajouter aux bagues NBA, avec cérémonie au PMU du coin (à la sauce texane ou californienne bien sûr) et remise officielle par le patron derrière le comptoir. À ce rythme-là, on peut imaginer Thompson doubler sa carrière : shooteur d’élite le soir, terreur des Happy Hours la nuit.

Bref, si la NBA se décide un jour à lancer une ligue parallèle de billard, inutile de chercher le premier choix de draft : Klay Thompson est déjà sur le coup, prêt à sortir les craies comme d’autres sortent les trophées Larry O’Brien.