Rick Pitino révèle avoir conseillé aux Knicks de drafter Donovan Mitchell avant qu’ils ne choisissent Frank Ntilikina. Une erreur majeure de la Draft 2017.

Rick Pitino assure qu’il avait prévenu New York. Invité du « Roommates Show » de Jalen Brunson et Josh Hart, l’ancien coach emblématique de Louisville a révélé une anecdote savoureuse sur la Draft 2017… celle où les Knicks sont passés à côté de Donovan Mitchell.

À l’époque, Pitino entraînait justement Mitchell et connaissait mieux que personne son potentiel. Il explique avoir appelé directement le front office new-yorkais pour leur recommander de sélectionner son joueur avec le huitième choix.

« Je les ai appelés et je leur ai dit: “Écoutez, prenez mon gars Donovan Mitchell. Il va tout déchirer. N’accordez pas trop d’importance à ce que vous pensez être ses faiblesses, il va tout déchirer. Prenez-le.” » raconte Pitino. « Ils m’ont répondu: “Non, on ne peut pas le prendre aussi haut.” Ils ont fini par prendre Frank Ntilikina… Ils ne pouvaient pas prendre Donovan, c’était trop haut, mais ils ont pris Frank. »

Bon, en réalité, il s'est même amusé à écorcher le nom du Français...

Pitino "I called the Knicks. They had 7th pick "I said 'Take my guy Donovan Mitchell. He's gonna kill it’ "They said 'Nah we can't take him that high’ "They wound up taking Frank Nicoletti Josh "Nicalina?

Pitino "Coulda had Donovan at 7. But too high. So they took Frank🤣" pic.twitter.com/ZCcy6pjx4D — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 21, 2025

La suite appartient à l’histoire : Mitchell glisse jusqu’au treizième choix où l’Utah Jazz le récupère, tandis que Ntilikina devient l’un des plus gros échecs de draft de la décennie.

Depuis, Donovan Mitchell a construit un CV impressionnant : six sélections au All-Star Game, deux All-NBA Teams, une cinquième place au vote MVP et des moyennes en carrière de 24,9 points, 4,7 passes, 4,3 rebonds et 36,7 % à trois points.

Frank Ntilikina, lui, n’a jamais trouvé sa place en NBA. Après sept saisons discrètes (4,8 points de moyenne en carrière), il a quitté la ligue en 2024 pour poursuivre en Europe.

Aujourd’hui, les Knicks ont largement redressé la barre autour de Jalen Brunson, Josh Hart, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mikal Bridges. Mais ils doivent désormais affronter régulièrement un Donovan Mitchell devenu l’un des leaders d’un autre poids lourd de la Conférence Est : les Cleveland Cavaliers.