L'arrière des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell n'a pas été tendre avec son équipe : elle n'a pas le niveau des Playoffs.

Les Cleveland Cavaliers incarnent l'une des déceptions de ce début de saison. Avec un bilan de 17 victoires pour 14 défaites, Donovan Mitchell et ses partenaires occupent la 7ème position du classement au sein de la Conférence Est.

Si la situation n'est pas dramatique, la franchise de l'Ohio ne se montre pas à la hauteur de ses ambitions. À l'Est, Cleveland voulait s'affirmer comme un sérieux prétendant au titre NBA. Et malgré les belles performances de Mitchell, cette équipe déçoit sur le plan collectif.

En leader, l'ex-arrière du Utah Jazz a dressé un constat cash sur le niveau des Cavs.

"Mentalement, il va falloir un déclic. Nous avons disputé 29 matches cette saison. Et nous n'avons pas le niveau des Playoffs actuellement. Nous ne jouons pas à ce niveau. Pourtant, nous avons le talent nécessaire. Nous avons le groupe pour, mais nous ne jouons pas à ce niveau.

Et c'est la responsabilité des 15 joueurs. Il faut trouver la clé sur le plan collectif. Cela ne repose pas sur une individualité. Il faut simplement le trouver. Et quand je dis 'le trouver', cela peut être une forme de joie.

Cela peut être une adaptation tactique. Cela peut être un état d'esprit. Vraiment, cela peut être n'importe quoi. Mais nous devons le trouver", a insisté Donovan Mitchell pour Andscape.

La seule certitude ? Le problème ne vient pas de Donovan Mitchell. À 29 ans, il pratique certainement le meilleur basket de sa carrière pour porter les Cavs sur ses épaules. Par contre, autour de lui, Cleveland doit trouver des solutions pour lancer la machine.

Donovan Mitchell, le roi du 4ème quart-temps en NBA