Donovan Mitchell, le roi du 4ème quart-temps en NBA

Auteur de 24 de ses 48 points dans le dernier quart-temps, Donovan Mitchell a porté les Cleveland Cavaliers face aux Washington Wizards.

Les Cleveland Cavaliers ont frôlé la correctionnelle face aux Washington Wizards (130-126). Heureusement pour la franchise de l'Ohio, Donovan Mitchell a sorti le grand jeu : 48 points à 17/31 aux tirs.

Dans le 4ème quart-temps, le meneur de 29 ans a été irrésistible en inscrivant 24 points. Il s'agit de la meilleure performance réalisée sur cet exercice dans les 12 dernières minutes, devant le joueur du Orlando Magic Jett Howard (22 points).

Cette saison, l'ex-talent du Utah Jazz est d'ailleurs le plus prolifique de la NBA dans le dernier quart-temps : 9,6 points de moyenne. Malgré sa copie XXL, Mitchell avait du mal à savourer ce succès arraché contre le cancre de la Conférence Est.

"La clé ? Être agressif. Ce n’était pas possible de perdre après une coupure. On jouait contre une équipe avec 3 victoires, et on perdait de 15 points, on aurait pu se résigner. Mais on a trouvé un moyen de renverser la partie.

Mais ce n’est pas possible. On ne peut pas se retrouver dans cette situation. Nous devons trouver des solutions", a soufflé Donovan Mitchell pour ESPN.

Effectivement, pour les Cavs, il n'est pas normal d'avoir besoin d'un Donovan Mitchell aussi fort pour dominer les Wizards. En tout cas, si Cleveland déçoit, le natif d'Elmsford continue d'enchaîner les belles performances.

