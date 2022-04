Donovan Mitchell, plusieurs équipes se préparent à passer à l’offensive

La situation du Utah Jazz fait l'objet d'un gros intérêt en NBA. Malgré un projet de plusieurs années autour du duo Donovan Mitchell - Rudy Gobert, la franchise de Salt Lake City a du mal à passer un cap, notamment en Playoffs.

Dans l'hypothèse d'un échec cette saison, il se dit que le Jazz va effectuer des changements. Et depuis plusieurs semaines, l'avenir du meneur de jeu semble particulièrement incertain. De plus en plus frustré, le joueur de 25 ans serait séduit à l'idée de jouer pour un gros marché.

Et forcément, toutes ces rumeurs ont attiré l'attention. Ainsi, le journaliste d'ESPN Tim McMahon assure que plusieurs équipes sont déjà prêtes à passer à l'offensive. Tout au long de la saison, certaines formations ont même préparé un éventuel trade pour Mitchell.

Si les identités des franchises concernées n'ont pas filtré, il se dit que les New York Knicks incarnent un prétendant très sérieux. Bien évidemment, tout va dépendre de la position du Jazz, mais aussi du natif d'Elmsford.

Dans le cas d'une reconstruction, Utah va-t-il miser sur Mitchell, Gobert ou aucun des deux ? Et de son côté, le #13 pick de la Draft NBA 2017 a-t-il l'envie de rester dans un nouveau projet ? Avec un contrat jusqu'en 2025 (player option en 2026), Donovan Mitchell n'a pas toutes les cartes en mains.

Mitchell se livre sur sa relation avec Gobert et les rumeurs sur lui